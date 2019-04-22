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Бизнес

Кыргызстан первый в СНГ по охвату населения 4G и дешевизне мобильного интернета

Сегодня мобильные операторы и другие представители телеком-сектора представили свои презентации, в которых поделились текущим состоянием отрасли в стране в рамках первого телекоммуникационного форума «Цифровой Кыргызстан: развитие в регионах». По данным Мобильного оператора О!, Кыргызская Республика занимает лидирующую позицию среди стран СНГ по охвату населения мобильным широкополосным интернетом 4G. Это стало возможным благодаря реализации проекта Мобильного оператора О! по общенациональному охвату сети 4G по всей республике.

Отметим также, что, по информации британской исследовательской компании Cable.co.uk, КР занимает второе место в мире (после Индии) и первое в СНГ по дешевизне интернета. Средняя стоимость за 1 ГБ мобильного интернета в Кыргызстане составляет всего 0,27 доллара. Для сравнения: в Казахстане — 0,49 доллара за 1 ГБ, в Узбекистане — 3,27 доллара за 1 ГБ.

Столь высокое проникновение мобильного широкополосного интернета в стране и его доступность говорят о том, что мобильные операторы страны являются базой для масштабного внедрения инновационной экосистемы и реализации государственной программы «Цифровой Кыргызстан».
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