Мобильный оператор О! представляет масштабное музыкальное событие этой весны при организационной поддержке Japar Production и мэрии Оша.
Уже скоро, 26 апреля в 18.30, знаменитые исполнители Rauf & Faik порадуют жителей Оша концертом и исполнят свои известные хиты «Детство» и «Я люблю тебя». Гости вечера — звезды отечественной эстрады Нурмат Садыров и Ильяс Кудретов.
Мероприятие пройдет на площадке торгового центра NURZAMAN Plaza.
Приглашаются все жители и гости Оша!
2 билета на концерт можно получить, пополнив баланс номера сети О! на сумму 200 сомов разовым платежом в офисах продаж и обслуживания О! или магазинах O!Store в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.
Спешите, количество билетов ограничено. Билеты спрашивайте в офисах продаж Мобильного оператора О! Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. Подробнее об этой и других акциях на сайте www.o.kg.