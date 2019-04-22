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Бизнес

Уже в пятницу, 26 апреля — группа Rauf&Faik в Оше! Билеты в O!Store

Мобильный оператор О! представляет масштабное музыкальное событие этой весны при организационной поддержке Japar Production и мэрии Оша.

Уже скоро, 26 апреля в 18.30, знаменитые исполнители Rauf & Faik порадуют жителей Оша концертом и исполнят свои известные хиты «Детство» и «Я люблю тебя». Гости вечера — звезды отечественной эстрады Нурмат Садыров и Ильяс Кудретов.

Мероприятие пройдет на площадке торгового центра NURZAMAN Plaza.

Приглашаются все жители и гости Оша!

2 билета на концерт можно получить, пополнив баланс номера сети О! на сумму 200 сомов разовым платежом в офисах продаж и обслуживания О! или магазинах O!Store в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

Один абонент может получить на руки только два билета в случае выполнения условий акции. В случае повторного пополнения баланса на сумму 200 или более сомов разовым платежом дополнительные билеты не предоставляются. Денежные средства, пополненные в рамках акции, можно использовать только на услуги связи и нельзя использовать в рамках кошелька «О!Деньги» в приложении «Мой О!». Акция действует с 25 марта до 26 апреля 2019 года включительно.

Спешите, количество билетов ограничено. Билеты спрашивайте в офисах продаж Мобильного оператора О! Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. Подробнее об этой и других акциях на сайте www.o.kg.
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