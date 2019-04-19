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Бизнес

Фестиваль в городе Ош с участием группы Rauf&Faik. Успейте за билетами в O!Store

Мобильный оператор О! при участии Japar Production и поддержке мэрии Оша представляет масштабное музыкальное событие этой весны.

26 апреля в 18.30 на площадке торгового центра NURZAMAN Plaza пройдет молодежный фестиваль с участием популярного зарубежного дуэта Rauf&Faik, а также звезд отечественной эстрады Нурмата Садырова и Ильяса Кудретова.

Приглашаются все жители и гости Оша! Приходите подпевать известным хитам и танцевать под знакомые ритмы!

2 билета на концерт можно получить, пополнив баланс номера сети О! на сумму 200 сомов разовым платежом в офисах продаж и обслуживания О! или магазинах O!Store в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. Акция действует с 25 марта до 26 апреля 2019 года включительно.

Один абонент может получить на руки только два билета в случае выполнения условий акции. В случае повторного пополнения баланса на сумму 200 или более сомов разовым платежом дополнительные билеты не предоставляются. Денежные средства, пополненные в рамках акции, можно использовать только на услуги связи и нельзя использовать в рамках кошелька «О!Деньги» в приложении «Мой О!».

Спешите, количество билетов ограничено. Билеты спрашивайте в офисах продаж Мобильного оператора О!. Подробнее об этой и других акциях на сайте www.o.kg.
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