Новый магазин O!Store в Баткене, акции и скидки на аксессуары 20 процентов

Мобильный оператор открывает в Баткене очередной магазин O!Store, где можно приобрести смартфоны и аксессуары от официального представителя мировых брендов Xiaomi, LG, Huawei, Honor, Samsung, Apple. Новый магазин ждет своих клиентов каждый день по адресу: улица М.Нургазиева рядом с ТЦ «Асылбек» с 9.00 до 19.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Новый филиал открывает новые возможности для баткенцев, а самое главное — экономит время. Теперь не нужно далеко ехать в поисках ближайшего офиса, решить все вопросы касательно мобильной связи, купить выгодно новый смартфон, оформить любой телефон в кредит или в рассрочку можно в своем родном городе.

Свое открытие в Баткене магазин O!Store отмечает приятными скидками на все аксессуары. Все сопутствующие смартфонам товары можно приобрести с экономией 20 процентов!

Это могут быть колонки, наушники, чехлы, защитные стекла, пленки, кольца-держатели, кабели, переходники, адаптеры. Акция продлится до 30 апреля 2019 года включительно.

Такая же акция — скидки 20 процентов на все аксессуары — действует в одном из магазинов O!Store Бишкека в торгово-развлекательном центре «Бишкек Парк». Спешите за выгодными покупками!

Выгодные акции, которые действуют прямо сейчас во всех O!Store:

смартфоны LG со скидкой 30 процентов (акция действует до 30 апреля 2019 года);

чехол + защитное стекло в подарок при покупке фирменного смартфона O!Phone 4G Joy стоимостью всего 5 990 сомов (акция действует до 31 декабря 2019 года);

10 гигабайт бесплатного мобильного интернета на максимальной скорости в сети О! при заказе смартфона онлайн по телефону 0705007000 или на сайте ostore.kg (доставка бесплатная в пределах Бишкека).

Количество товара ограничено. Узнавайте наличие желаемой модели смартфона по телефону 0705007000 или у онлайн-консультантов на сайте www.ostore.kg.

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