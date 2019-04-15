O!Store: кредит на смартфоны для владельцев животноводческих хозяйств

Сеть магазинов O!Store предлагает владельцам животноводческих хозяйств воспользоваться кредитом для приобретения нового смартфона в кредит на особых условиях без поручителей и залога. Этот вид кредита предоставляется владельцам хозяйств, занимающихся разведением крупного рогатого скота, и оформляется в партнерстве с ОАО «Дос-Кредобанк» во всех магазинах сети О!Store.

Условия кредита в O!Store для владельцев животноводческих хозяйств:

Возраст клиента — от 20 до 65 лет;

Сумма кредита — от 1 000 до 20 000 сомов;

Срок финансирования — до 12 месяцев;

В качестве залога выступает сам приобретаемый товар;

Оформление — в течение 30 минут;

Первоначальный взнос — от 0 до 70 процентов;

Без поручительства;

Есть возможность досрочного погашения.

Необходимые документы нужно представить в оригинале:

— паспорт (если паспорт биометрический, то нужна справка с места жительства);

— справка о наличии скота (выдается айыл окмоту).

Подробная информация на сайте ostore.kg. Заходите и выбирайте свой новый смартфон. Заказывайте доставку по телефону 0705007000 (бесплатно в пределах Бишкека) и получайте приятный подарок — 10 ГБ бесплатного мобильного интернета на максимальной скорости в сети О!.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

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Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.