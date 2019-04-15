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Бизнес

Стартовал ежегодный благотворительный марафон О! в поддержку ветеранов ВОВ

Сегодня мы живем в мирное время, когда над головой светит яркое солнце, поют птицы, а повсюду встречаются счастливые лица горожан, друзей, знакомых. Все это благодаря великому подвигу тех, кто ковал победу, кто как мог приближал ее для того, чтобы мы сейчас жили. К сожалению, остается все меньше свидетелей военных лет.

Не у всех получается лично поздравить ветеранов, но есть желание сказать спасибо ныне живущим в память о своих предках. 9 Мая будет сказано много теплых слов ветеранам Великой Отечественной войны. В наших силах помочь делом!

Стартовала ежегодная благотворительная акция, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие в ней могут все абоненты Мобильного оператора О!.

Позвонив или отправив любое SMS на номер 1945, вы перечислите 20 сомов (с учетом всех налогов) в копилку помощи героям войны. Акция продлится до 15 мая включительно.

Как и прежде, Мобильный оператор О! гарантирует адресную передачу собранных средств ветеранам от имени всех абонентов О!. Отчет будет опубликован на официальных страничках компании в социальных сетях, в ведущих СМИ страны и на сайте www.o.kg. С результатами акции за предыдущие годы можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе Акции.
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