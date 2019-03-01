О! построил в Таласской области еще свыше 40 новых объектов связи

4G-интернет от О! в Таласской области стал еще быстрее. На родине великого батыра Манаса заработали еще более 40 новых объектов связи.

Акцент при размещении и наладке нового оборудования мобильный оператор О! сосредоточил на пригородных поселках — то есть там, где проводной интернет не везде достаточно развит или его нет вообще. Дополнительные базовые станции появились в населенных пунктах:

Джоон-Дебе, Джийде, Бейшеке, Кара-Суу, Аманбаево, Суулу-Маймак, Чон-Кара-Буура, Уч-Булак, Ынтымак, Боо-Терек, Кызыл-Октябрь, Маданият, Урмарал, Кен-Арал, Мин-Булак, Озгерюш, Ак-Дебе, Кызыл-Чарба, Кыргызстан, Джон-Коргон, Первомайское, Майское, Баласары, Джайылган, Кызыл-Джылдыз, Ак-Таш, Джийде, Чон-Капка, Арал, Кызыл-Туу, Кек-Кашат, Таш-Арык, Ак-Джар, Орто-Арык, Кок-Ой, Кепюре-Базар, Джон-Арык, Кек-Токой, Кум-Арык, Козучак, Талды-Булак, Кара-Суу, Атая Огонбаева, Балбал.

В Таласской области живут активные пользователи, которые очень быстро откликаются на новые технические возможности мобильных сетей. Технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко

«Мы видим, с какой быстротой растет спрос на мобильный интернет и новые скорости, что убеждает нас в правильности нашей стратегии — строить сети передачи данных повсеместно, не прекращать модернизацию уже работающих сетей, делать интернет удобным и доступным для всех», — отметил технический директор мобильного оператора О! Антон Коваленко.

Ознакомиться с полной картой покрытия сети О! в разрезе стандартов 4G/3G/2G можно на сайте www.o.kg в разделе: Зона охвата. Новости об улучшении качества связи и увеличении скоростей в других областях Кыргызстана вы найдете в разделе «Развитие сети».

Включи 4G от лидера!

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4G LTE-сеть О! — лидер по охвату и емкости 4G/LTE в Кыргызстане.