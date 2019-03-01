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Бизнес

Как прошла техновыставка WMC-2019 в Барселоне: видеообзоры

На этой неделе в Барселоне прошла самая значимая в мире выставка на рынке мобильных технологий — World Mobile Congress — 2019.

Чтобы первыми познакомить своих читателей с самыми интересными новшествами крупнейших производителей мира мобильной индустрии, Мобильный оператор О! организовал прямые трансляции из самого сердца Каталонии. Последние новости из первых рук, живые обзоры новых смартфонов и не только подписчики официальной странички @o_mobile_operator могли увидеть в режиме реального времени в Instagram-аккаунте передового мобильного оператора Кыргызстана.

Те, кто не успел поучаствовать в прямых эфирах, могут посмотреть краткие видеообзоры с выставки WMC-2019:

  • Видео с закрытых презентаций Xiaomi, которые представили долгожданный флагман Mi9, и Huawei cо своим революционным гибким смартфоном MateX: 

  • В этом обзоре с WMC-2019 мы знакомимся с новинками от Honor, LG, Nokia и суперфлагманом от Samsung — Galaxy S10 с тремя основными камерами: 

  • Хотели бы когда-нибудь оказаться в Барселоне? Есть кое-что интересное и для вас в этом видео:

Главной тенденцией этого года в рамках WMC стали значительный рост диагонали и «безрамочность». Также гиганты мировой индустрии сделали упор в своих новинках на количество камер. А вы думали, двух камер вполне достаточно? А вот и нет, представлены смартфоны с пятью камерами. Удивил экземпляр от Energizer — смартфон, способный «жить» без подзарядки целую неделю! Правда, и габариты его таковы, что не в каждый карман такой смартфон поместится.

Будьте на волне инноваций — будьте вместе с О!. 
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