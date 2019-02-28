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Бизнес

Сеть 4G LTE от О! охватила новые территории Баткенской области

Высокоскоростной мобильный интернет 4G LTE от О! стал доступен большему числу баткенцев. Недавно команда технических специалистов провела работы по наладке нового оборудования еще в 58 населенных пунктах Баткенской области.

«Запуск новых объектов скоростного стандарта 4G в Баткенской области продолжает реализацию комплексной стратегии О! по развитию технологической инфраструктуры в регионах страны. Предоставление современных высокоскоростных услуг передачи данных является одним из драйверов развития региона в целом», — заявил технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко.

Масштабный запуск сети 4G LTE от О! решает ряд важных социальных вопросов, одним из которых является обеспечение всех жителей и бизнеса региона равными возможностями по использованию современных технологий.

Антон Коваленко
В рамках масштабного республиканского проекта по расширению сети четвертого поколения выше скорости и лучше охват могут почувствовать жители таких населенных пунктов, как:

Зар-Таш, Чон-Гара, Газ, Сай, Согмент, Чарбак, Джаны-Бак, Паскы-Арык, Кек-Таш, Ак-Татыр, Говсувар, Боз-Адыр, Чимген, Мырза-Патча, Ак-Булак, Ак-Суу, Алга, Джениш, Коргон, Чуянчы, Катран, имени Ленина, Кара-Тумшук, Чогорок, Чункур-Кыштак, Ормош, Бель, Джал, Эшме, Кара-Дебе, Какыр, Кожо, Кон, Лесхоз, Лангар, Марказ, Арпа-Сай, Кек-Талаа, Маяк, Орозбеково, Калача, Калтак, Сулайманабад, Разъезд, Сухана, Гулдуромо, Джошук, Курулуш, Ноогардан, Ынтымак, Чекелик, Кайтпас, Кызыл-Жол, Базар-Башы, Восточный, Караван.

***

4G LTE-сеть О! — лидер по охвату и емкости в Кыргызстане. Возможность пользоваться стандартом четвертого поколения имеет более 81 процента всех жителей республики.
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