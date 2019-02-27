Теперь оплата банковскими картами в приложении «Мой О!» без комиссии!

Мобильное приложение «Мой О!» становится все лучше и функциональнее для пользователей. В новой версии сервиса опция привязки банковской карты к кошельку стала удобнее, а условия использования карты — выгоднее.

Теперь при оплате картами DemirBank через кошелек «О!Деньги» комиссия составляет 0 процентов! А для карт Visa и MasterCard других банков — 1,5 процента.

Для тех, кто еще не использует эту полезную возможность, рассказываем, зачем она нужна.

Это удобно. Привязанная банковская карта позволит моментально пополнить баланс электронного кошелька в нужный момент или легко оплатить услугу прямо со счета карты.

Это просто. Добавить карту можно в несколько кликов: откройте приложение «Мой О!», выберите вкладку «Мои карты», введите данные карты и подтвердите действие. Готово!

Это быстро. Для оплаты достаточно выбрать нужный сервис из каталога в приложении и подтвердить платеж. И не нужно тратить время на ввод реквизитов.

Это безопасно. Каждая транзакция надежно защищена по стандартам безопасности Visa и MasterCard.

Скачивайте обновленную версию «Мой О!» в App Store и Google Play: http://o.kg/l/myo.

О приложении. «Мой О!» — это функциональное мобильное приложение, которое помогает контролировать расходы, выбирать тариф, просматривать остатки гигабайтов и минут, а также оплачивать интернет, коммунальные услуги, онлайн-игры и более 300 сервисов через удобный кошелек «О!Деньги».

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.