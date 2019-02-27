17:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Теперь оплата банковскими картами в приложении «Мой О!» без комиссии!

Мобильное приложение «Мой О!» становится все лучше и функциональнее для пользователей. В новой версии сервиса опция привязки банковской карты к кошельку стала удобнее, а условия использования карты — выгоднее.

Теперь при оплате картами DemirBank через кошелек «О!Деньги» комиссия составляет 0 процентов! А для карт Visa и MasterCard других банков — 1,5 процента.

Для тех, кто еще не использует эту полезную возможность, рассказываем, зачем она нужна.

Это удобно. Привязанная банковская карта позволит моментально пополнить баланс электронного кошелька в нужный момент или легко оплатить услугу прямо со счета карты.

Это просто. Добавить карту можно в несколько кликов: откройте приложение «Мой О!», выберите вкладку «Мои карты», введите данные карты и подтвердите действие. Готово!

Это быстро. Для оплаты достаточно выбрать нужный сервис из каталога в приложении и подтвердить платеж. И не нужно тратить время на ввод реквизитов.

Это безопасно. Каждая транзакция надежно защищена по стандартам безопасности Visa и MasterCard.

Скачивайте обновленную версию «Мой О!» в App Store и Google Play: http://o.kg/l/myo.

О приложении. «Мой О!» — это функциональное мобильное приложение, которое помогает контролировать расходы, выбирать тариф, просматривать остатки гигабайтов и минут, а также оплачивать интернет, коммунальные услуги, онлайн-игры и более 300 сервисов через удобный кошелек «О!Деньги».

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.
Ссылка:
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
4G LTE-сеть О! улучшена еще в 32 населенных пунктах Нарынской области
Недорогой LTE-смартфон — O!Phone 4G Joy в рассрочку без процентов и переплат
4G LTE от О! в Ошской области: новые скорости для сотен тысяч абонентов
22 и 23 февраля — СКИДКИ до 90 процентов на премиальные номера О!
Идеи подарков для мужчин на любой бюджет
О! улучшил работу 4G в Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE
О! продолжает наращивать мощность своей 4G LTE-сети в Джалал-Абадской области
Тариф для всей семьи от Мобильного оператора О!
СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Мобильный оператор О! усилил сигнал 4G в Иссык-Кульской области
Популярные новости
MegaCom снижает стоимость на&nbsp;внесетевые звонки MegaCom снижает стоимость на внесетевые звонки
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке ОАО «Кыргызтелеком» сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: тарифный план &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;JET Интернет и телевидение для всей семьи: тарифный план «СОНУН+TV» от JET
Сотовые телефоны в&nbsp;кредит за&nbsp;30&nbsp;минут от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;офисе MegaStore Сотовые телефоны в кредит за 30 минут от «Бакай Банка» в офисе MegaStore
Бизнес
Теперь оплата банковскими картами в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; без комиссии! Теперь оплата банковскими картами в приложении «Мой О!» без комиссии!
Интернет в&nbsp;подарок при подключении проводного телефона ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет в подарок при подключении проводного телефона ОАО «Кыргызтелеком»
MegaCom снижает стоимость на&nbsp;внесетевые звонки MegaCom снижает стоимость на внесетевые звонки
4G&nbsp;LTE-сеть О! улучшена еще в&nbsp;32&nbsp;населенных пунктах Нарынской области 4G LTE-сеть О! улучшена еще в 32 населенных пунктах Нарынской области