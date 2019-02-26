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Бизнес

Реализуй свою идею! Beeline проведет третий Digithon для студентов и стартаперов

Третий цифровой марафон Beeline Open Digithon для студентов и начинающих стартаперов стартует 9 марта. В течение двух недель 15 команд по 10 человек будут разрабатывать идеи для поддержки бизнеса и общества. Помогать командам будут лучшие бизнесмены и разработчики из Украины и Кыргызстана. Победившей по итогам марафона команде Beeline выделит 70 тысяч сомов на реализацию идеи.

По словам директора по правовым вопросам Beeline Галины Кучерявой, подобные марафоны нацелены на развитие у молодежи цифровых навыков через разработку и реализацию инновационных проектов, результатом которых также является существенный вклад в развитие конкретной отрасли экономики.

Beeline проводит Digithon в рамках глобальной инициативы Make your Mark. Таким образом компания оказывает содействие в адаптации молодого поколения к цифровому веку. Посредством образовательных проектов она способствует построению ими своего будущего.

Директор по правовым вопросам Beeline Галина Кучерявая
Идея проведения цифрового марафона Open Digithon с участием представителей бизнеса, разработчиков, дизайнеров и маркетологов различного профиля принадлежит компании Beeline. Инициатива связана со стремительным мировым технологическим прогрессом и возрастающими потребностями рынка в инновациях. С помощью подобных мероприятий Beeline также способствует формированию и развитию цифровой экосреды в Кыргызстане.

Мероприятия подобного формата компания проводит не первый раз. Участники Digithon-2017  разрабатывали идеи для развития гостиничного и ресторанного бизнеса. Digithon-2018 был посвящен идеям, отвечающим потребностям рынка: участники определяли для себя проблемы и предлагали их решение в течение 24 часов. Результатом последнего стала идея установить в гипермаркетах кассы самообслуживания с возможностью оплачивать покупки через приложение balance.kg без использования услуг кассира.

Если ранее марафоны были ориентированы исключительно на бизнес-проекты, то в этом году участникам необходимо в рамках проекта в том числе решать и социально значимые задачи.

За возможность реализовать свои идеи поборются 15 команд по 10 участников. Оценивать их будут представители международных организаций и бизнеса.

Самое главное в проектах, по словам представителей Beeline, — это отсутствие аналогичных идей, потенциальный коммерческий успех, продолжительность периода разработки и доведение продукта до конечного потребителя, а также использование современных технологий. Улучшить идеи участникам Digithon помогут эксперты разных направлений и менторы от Beeline.

Мероприятие поделено на несколько этапов.

  • Первый — отборочный: в течение двух недель желающие подают заявки на участие;
  • второй — образовательный: приглашенные эксперты в течение одного дня расскажут и покажут, как нужно дорабатывать идеи для коммерческого успеха;
  • третий — подготовительный: команды в течение двух недель работают с менторами и дорабатывают идеи, конкретизируя их и доводя до стадии цельного продукта;
  • четвертый этап — презентация проекта, на которой и определится победитель.

«Очень здорово, когда бизнес включается в социальные вопросы и дает молодежи возможность реализовать себя, решая значимые задачи общества. Призываю ребят быть активными, участвовать в мероприятии, ведь именно ваши идеи могут принести пользу стране», — сказала тренер Digithon из Украины и менеджер по диджитал-коммуникациям SocialBoost Мария Шныркова.

Ментор Digithon и CEO приложения MOBILNYI AVTORYNOK Эрен Камчибеков добавил, что мир меняется, и на рынке постоянно появляются новые запросы.

«Именно цифровые технологии позволят удовлетворять запросы рынка и постоянно развиваться. Я хочу поделиться своими знаниями, помочь молодым людям, чтобы они двигались в правильном русле и направлении», — сказал он.

Open Digithon пройдет в SkyX — новом пространстве, где сотрудники Beeline создают продукты и услуги, улучшающие жизнь кыргызстанцев.

Подробнее об Open Digithon вы можете узнать по ссылке https://skylab.kg/

Срок подачи заявок завершается 5 марта 2019 года.
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