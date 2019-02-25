Сеть магазинов O!Store объявила о старте акции на новый бюджетный смартфон — O!Phone 4G Joy.

Теперь модный телефон можно купить в рассрочку без первоначального взноса и переплат!

Современные бюджетные смартфоны сегодня «умеют» столько всего, что порой задумываешься, а стоит ли переплачивать за гаджет, оснащенный по последнему слову техники.

O!Phone 4G Joy именно такой. Поддерживает работу в сетях LTE, обеспечивает высокую скорость загрузки и стабильную работу приложений, имеет яркий IPS-дисплей, 16 Гигабайт памяти, которую легко расширить до 64 Гигабайт, разборный корпус, актуальную версию ПО. Точность и размер дисплея позволяют использовать его в качестве навигатора в автомобиле. В свободное время в нем можно будет поиграть в игры. Отдельно можно отметить камеру — основной модуль с 8/0.3/5 Мп камерами, где второй модуль используется для увеличения резкости и размытия фона. Поддерживаются панорамный режим и HDR. Благодаря высокому разрешению и соотношению сторон 18:9 O!Phone 4G Joy идеален для игр и просмотра фильмов. А еще он легкий, стильный и приятный на ощупь.

Если хотите купить сразу, его стоимость — 5 тысяч 990 сомов. Если нет полной суммы в наличии, вы можете взять смартфон в рассрочку на 3 или 6 месяцев, при этом вам не нужно будет платить первый взнос и проценты!

Для приобретения смартфона в рассрочку нужны паспорт и справка о зарплате. Рассрочка оформляется в офисах O!Store по всему Кыргызстану в партнерстве с DOS CREDOBANK. Один клиент может купить в рассрочку максимум 3 смартфона.

Хотите, чтобы смартфон привезли вам прямо домой? Позвоните 0705 007 000 или оформите заявку на сайте ostore.kg. Количество товара ограничено, уточняйте наличие по телефону. Подробнее об акции и характеристики смартфона на сайте ostore.kg.