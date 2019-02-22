4G LTE от О! в Ошской области: новые скорости для сотен тысяч абонентов

Мобильный оператор О! сообщает о новых базовых станциях, благодаря установке которых более полумиллиона жителей Ошской области смогут ощутить улучшения по скорости 4G LTE-сети.

Запуск более 180 новых базовых станций прокомментировал технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко: «С установкой нового оборудования растет и суммарный месячный LTE-трафик в сети О!. В месяц через нашу 4G-сеть проходят миллионы гигабайт».

Ошская область — один из самых «качающих» регионов, где живут одни из самых активных 4G-абонентов О!, что обязательно учитывается нами при планировании работ по оптимизации сети. Антон Коваленко

Сегодня 4G LTE-сеть О! охватывает порядка 81 процента населения всей страны. Абоненты оператора могут пользоваться этой скоростной технологией мобильного интернета не только в крупных городах и районных центрах Кыргызстана, но и в небольших населенных пунктах, где численность жителей составляет всего от 2 тысяч и более.

Совсем недавно этот список пополнился новыми базовыми станциями скоростного формата 4G LTE в Чон-Алайском, Узгенском, Кара-Кульджинском, Ноокатском, Кара-Суйском, Араванском и Алайском районах Ошской области:

Боз-Караган, Кун-Элек, Мурдаш, Жаны-Арык, Аччи, Кара-Булак, Сасык-Ункюр, Жаны-Араван, Каррак, Октябрь, Эрке-Кашка, Суткор, Мангит, Кесек, Арап, Кесов, Чертик, Янги-Абад, Янги-Юль, Кайрагач-Арык, Какыр-Пилтан, Лангар, Джакшылык, Джар-Кышлак, Кукалапаш, Максим-Тобу, Телейкен, Ак-Таш, Жылкелди, Барак, Правда, Таш-Арык, Большевик, Агартуу, Гайрат, имени Калинина, Коммунизм, Кызыл-Кошчу, Кызыл-Сарай, Маданият, Мамажан, Баш-Булак, Джаны-Турмуш, Кызыл-Ордо, Садырбай, Андижан-Махалла, Джар-Ооз, Кенджекул, Таджик-Махалла, Монок, Кызыл-Кыштак, Андижанское, Джаны-Кыштак, имени Карла Маркса, Коммунист, Кызыл-Байрак, Кыргыз-Чек, Асанчек, Каарман, Социализм, Учкун, Чагыр, Алим-Тепе, Джаны-Махалла, Джийдалик, Каратай, Кызыл-Мехнат, Нурдар, Отуз-Адыр, Кара-Дебе, Кыш-Абад, Савай-Арык, Ынтымак, Кызыл-Шарк, Кен-Сай, Кечкен-Жар, Октябрь, Савай, Султан-Абад, Эркин, Конурат, Дыйкан-Кыштак, Кыргызстан, Озгур (часть), Учар, Таштак, Имам-Ата, Маданият, Фуркат, Бель, Борбаш, имени Фрунзе (часть), Гюльстан, Баглан, Кызыл-Тейит, Темир-Корук, Куу-Майдан, Арбын, Шанкол, Кетерме, Борко, Кыргыз-Ата, Ак-Булак, Айбек, Интернационал, Караке, Таштак, Чучук, Джаны-Базар, Джар-Коргон, Федорово, Чеч-Дебе, Коджоке, Кек-Джар, Алашан, Борбаш, Джийде, Каранай, Сарыканды, Нарай, Муркут, Ай-Тамга, Додон, Меркит, Толман, Арал, Барын, Сары-Камыш, Ылай-Талаа, Сай, Большевик, Кенеш, Джаны-Джол, Кош-Коргон, Кызыл-Кырман, Джыланды, Красный Маяк, Прогресс, Яссы, Бакмал, Бабашуулу, Бексе-Джол, Джаны-Абад, Ден-Булак, Кара-Дарыя, Мичурино, Озгерюш, Теолес, Кара-Дыйкан, Кызыл-Дыйкан, Жээренчи, Жазы, Кароол, Мырза-Арык, Орто-Арык, Шералы, Шамал-Терек, Старая Покровка, Алга, Кызыл-Октябрь, Кызыл-Сенгир, Кызыл-Тоо, Карчабек, Эркин-Тоо, Бабыр, Саламалик, Кызыл-Чарба, Шоро-Башат, Ана-Кызыл, Бостон, Кыймыл, Макаренко, Дароот-Коргон, Жар-Башы, Жаш-Тилек, Жаман-Жар, Кулчу, Кызыл-Туу, Чак, Кара-Шыбак.

С появлением в Кыргызстане технологии 4G LTE все больше абонентов О! отдают предпочтение устройствам с поддержкой новой технологии, доля таких LTE-телефонов уже приближается к 50 процентам в сети оператора.

Смартфоны и устройства с поддержкой стандарта 4G LTE по праву пользуются наибольшей популярностью и среди многочисленных покупателей магазинов О!Store.

Информацию о зонах уверенного приема сигнала О! можно узнать на карте охвата на сайте www.o.kg.