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Бизнес

22 и 23 февраля — СКИДКИ до 90 процентов на премиальные номера О!

В качестве подарка ко Дню защитника Отечества мобильный оператор О! объявляет акцию «Скидки до 90 процентов на премиальные номера»!

Только 2 дня: 22 и 23 февраля 2019 года премиальные номера, призванные подчеркнуть статус и престиж своего обладателя, можно будет приобрести со скидками до 90 процентов от их стандартной стоимости.

Подарок со смыслом

Зашифруйте значимую дату и подберите нужный номер, который всегда будет напоминать ему о важном событии! Если ваш мужчина бизнесмен, он наверняка оценит такой подарок — красивые номера удобны тем, что они легко запоминаются, а потому их выгодно использовать в бизнесе, в рекламных целях. Это номер, который хорошо выглядит на визитке, отлично смотрится на дисплее телефона и просто легко набирается.

Чтобы воспользоваться уникальным предложением, приходите в офисы продаж и обслуживания мобильного оператора О! и в магазины O!Store за подарками для своих мужчин!

Если вы уже абонент О!, то можете проверить доступность желаемого номера самостоятельно. Для этого необходимо набрать команду *717*новый номер#.

Стоимость номеров премиальной категории Silver, Gold, VIP и Platinum со скидкой до 90% составит:

Самые красивые и редкие комбинации номеров категории Platinum вы сможете найти на сайте онлайн-аукциона vipnomer.o.kg. Информация о других услугах мобильного оператора О! на сайте www.o.kg.

Спешите получить свои красивые номера!
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