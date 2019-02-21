Идеи подарков для мужчин на любой бюджет

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Беспроводные наушники Awei A845 для занятия спортом обеспечат до восьми часов работы и превосходное качество звука! Такие можно купить за 2 000 сомов.

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— «умные» противоударные, влагозащищенные часы с сенсорным управлением и поддержкой ОС Android. Смело рекомендуем тем, кто следит за своим здоровьем и любит новые технологии. Доступны в кредит .

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