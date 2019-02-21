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Бизнес

Идеи подарков для мужчин на любой бюджет

Наши идеи — это нечто большее, чем футболка с тигром, носки или пенка для бритья, которые каждый мужчина может купить себе сам.

Заходите на сайт ostore.kg, и вы найдете технологичный, современный подарок практически на любую сумму: колонки, чехлы для смартфонов, другие мелкие, но всегда нужные вещицы. В этой статье мы собрали лучшие варианты подарков для мужчин, которые не оставят равнодушным ни одного представителя сильной половины человечества.

  • Беспроводные наушники Awei A845 для занятия спортом обеспечат до восьми часов работы и превосходное качество звука! Такие можно купить за 2 000 сомов.
  • Mi Band 3 — «умный» браслет с аристократичным дизайном, возможностью чтения уведомлений и другими нужными функциями. В нем можно не только принимать душ, но и плавать в бассейне. Браслет будет полезен не только для фанатов утренних пробежек, здорового питания и прочих составляющих ЗОЖ, но и для тех, кто равнодушен к фитнесу. Подарок обойдется в 2 590 сомов.
  • Power Bank Hoco — турпоход, длинный перелет или поездка, power bank станет настоящей находкой и спасением для современных пользователей различных гаджетов. Это хранилище энергии, способное подпитать устройства в условиях отсутствия розетки. Зарядное устройство этой марки можно купить за 1 900 сомов. В O!Store можно найти и другие стильные модели.
  • Samsung Gear S3 classic — «умные» противоударные, влагозащищенные часы с сенсорным управлением и поддержкой ОС Android. Смело рекомендуем тем, кто следит за своим здоровьем и любит новые технологии. Доступны в кредит от 1 426 сомов в месяц. 

Подборка смартфонов для игр и видео:

  • Honor 8X по акции! — эффектный смартфон со всеми современными фишками: большой дисплей идеален для работы, игр и просмотра фильмов, имеет две камеры, емкий аккумулятор и много памяти. Доступен в рассрочку без процентов и переплат всего от 2 832 сомов в месяц.
  • Xiaomi Pocophone F1 — этот смартфон обеспечит экстремальную скорость работы благодаря топовому программному «железу». Мощный, долгоиграющий, с отличным экраном, он потянет даже самые «тяжелые» игры. Можно взять в кредит от 2 164 сомов в месяц.
  • Samsung Galaxy Note 9 — флагман с характером для тех, кто постоянно делает наброски, но не хочет носить с собой повсюду планшет — альтернатив просто нет. Тут вам и док-станция для превращения смартфона в компьютер DeX, и наличие пера S Pen, и ряд программных фишек. Смартфон максимально заряжен технологиями. Доступен в кредит от 5 129 сомов в месяц.

Количество товаров ограничено. Уточнить наличие товаров и заказать доставку на дом можно по телефону 0705007000 (в пределах Бишкека бесплатно). Для оформления кредита или рассрочки вам понадобятся паспорт и справка о зарплате.

Подробнее о том, как оформить кредит, а также адреса всех магазинов O!Store можно узнать на сайте ostore.kg. Указанная стоимость товаров действительна на момент публикации: 21 февраля 2019 года.
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