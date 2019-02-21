Идеи подарков для мужчин на любой бюджет

Наши идеи — это нечто большее, чем футболка с тигром, носки или пенка для бритья, которые каждый мужчина может купить себе сам.
Заходите на сайт ostore.kg, и вы найдете технологичный, современный подарок практически на любую сумму: колонки, чехлы для смартфонов, другие мелкие, но всегда нужные вещицы. В этой статье мы собрали лучшие варианты подарков для мужчин, которые не оставят равнодушным ни одного представителя сильной половины человечества.
- Беспроводные наушники Awei A845 для занятия спортом обеспечат до восьми часов работы и превосходное качество звука! Такие можно купить за 2 000 сомов.
- Mi Band 3 — «умный» браслет с аристократичным дизайном, возможностью чтения уведомлений и другими нужными функциями. В нем можно не только принимать душ, но и плавать в бассейне. Браслет будет полезен не только для фанатов утренних пробежек, здорового питания и прочих составляющих ЗОЖ, но и для тех, кто равнодушен к фитнесу. Подарок обойдется в 2 590 сомов.
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- Samsung Gear S3 classic — «умные» противоударные, влагозащищенные часы с сенсорным управлением и поддержкой ОС Android. Смело рекомендуем тем, кто следит за своим здоровьем и любит новые технологии. Доступны в кредит от 1 426 сомов в месяц.
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