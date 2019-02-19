О! улучшил работу 4G в Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE

ООО «НУР Телеком» (Мобильный оператор О!) сообщает о реализации масштабного проекта модернизации мобильной сети, направленного на увеличение покрытия сети 4G LTE и повышение скорости передачи данных по всей стране. На днях оператор информировал об усилении сигнала в Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях.

Недавно проведенные технические работы О! затронули Аламединский, Иссык-Атинский, Жайылский, Кеминский, Московский, Панфиловский, Чуйский, а также Сокулукский районы Чуйской области. Жители еще 143 населенных пунктов могут ощутить улучшение качества связи О!:

Кайырма, Молдовановка, Мраморное, Рассвет, Виноградное, Полевое, Привольное, Гроздь, Ат-Баши, Бирдик, Вторая пятилетка, Дачное, Константиновка, Мыкан, Чуйское, Арчалы, Байгельди, Баш-Кара-Суу, Озерное, Степное, Заречное, Малиновка, имени Суйменкула Чокморова, Кой-Таш, Беш-Кунгей, Подгорное, Прохладное, Таш-Мойнок, Ак-Кудук, Котовское, Первомайское, имени Гагарина, Джээк, Кен-Булун, Гидростроитель, Дружба, Чолпон, Кенеш, Люксембург, Рот-Фронт, Советское, Сары-Джон, Юрьевка, Джер-Казар, Нижний Норус, Алексеевка, Жайыл, Калининское, Петропавловка, Кызыл-Дыйкан, Айдарбек, Ак-Башат, Арал, Малтабар, Орто-Суу, Джекен, Ийри-Суу, Федоровка, Сары-Булак, Монолдор, Сосновка, Бексе-Джол, Кызыл-Суу, Борду, Боролдой, Джаны-Алыш, Кара-Булак, Алтымыш, Каинды, Тегирменти, Кичи-Кемин, Кызыл-Октябрь, Белый-Пикет, Кашкелен, Сасык-Булак, Ударник, Чым-Коргон, Новомихайловка, Самансур, Шабдан, Калмак-Ашуу, Кызыл-Байрак, Тар-Суу, Торт-Куль, Темен-Суу, Бала-Айылчи, Кепер-Арык, Беш-Орюк, Кош-Дебе, Заводское, Кызыл-Туу, Большевик, Заря, Вознесеновка, имени Кирова, Панфиловское, Эфиронос, Манас, Лесное, Джаны-Джер, Верхневосточное, Западное, Зеленое, Нижневосточное, Джаны-Пахта, Майское, Мирный, Малая, Шалта, Арал Ближний, Арал Дальний, Кызыл-Туу, Кара-Сакал, Маловодное, Новое, Токбай, Нижнечуйское, Мирное, Садовое, Северное, Талтак, Кашка-Баш, Сарбан, Селекционное, Первомайское, Комсомольское, Озерное, Студенческое, Чат-Кель, Джаны-Джол, Ден-Арык, Алга, Бурана, Мээнеткеч, Кара-Дебе, Восточное, Джаны-Турмуш, Искра, Кегети, Кош-Коргон, Джаны-Чек.

«Потребление мобильного интернета в сети О! за последние три года выросло почти в 6 раз. Растет и темп ежегодного прироста емкости 4G LTE сети О!, и сегодня благодаря усилиям команды наших технических специалистов доступ к современному скоростному стандарту 4G LTE имеет уже более 81 процента всех жителей Кыргызстана. Работа в этом направлении продолжается постоянно», — отметил технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко.

4G LTE — это высокоскоростная загрузка сайтов, фото и видео на мобильных устройствах. Для доступа к сервисам в сети четвертого поколения необходимо иметь мобильное устройство с поддержкой технологии LTE. Посетители офисов O! и магазинов O!Store могут воспользоваться выгодными предложениями и приобрести 4G-смартфоны по привлекательной цене.

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Ознакомиться с зоной охвата сети О! можно на сайте www.o.kg.