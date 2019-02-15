О! продолжает наращивать мощность своей 4G LTE-сети в Джалал-Абадской области

Мобильный оператор О! увеличил число базовых станций 4G LTE в Джалал-Абадской области.

По данным компании, ввод в эксплуатацию более 150 новых объектов связи формата 4G LTE позволил, во-первых, уменьшить нагрузку на текущие базовые станции, во-вторых, ещё более расширить зону покрытия 4G.

«Вместе с увеличением покрытия LTE растет количество пользователей этой скоростной технологии, за требованиями которых мы стремимся успеть», — отметил технический директор мобильного оператора О! Антон Коваленко.

Мы постоянно оптимизируем покрытие сети 4G, чтобы абоненты и пользователи модемов и роутеров О! могли наслаждаться всеми преимуществами безлимитного интернета. Технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко.

Новые скорости и улучшенное качество сети во всех регионах Джалал-Абадской области могут ощутить жители следующих городов и населенных пунктов:

Сафедбулан, Ак-Там, Джапа-Салды, Кызыл-Ата, Достук, Сапалак, Сары-Талаа, Орукту, Орто-Токой, Ызар, Баймак, Келте, Кош-Алмурут, Кош-Терек, Джараке, Кайырма, Колот, Джети-Кошкон, Бешик-Джон, Джон, Аркалык, Кызыл-Ай, Тойчубек-Чек, Аук, Могол-Коргон, Первое мая, Шыдыр, Кулук-Добо, Жетиген, Ак-Джол, Райкомол, Тегене, Авлетим, Байкашка-Терек, Джангактуу-Булак, Коргон, Джаны-Джол, Кой-Таш, Ак-Суу, Ак-Сай, Коргон-Дебе, Кара-Джыгач, Дардак-Дебе, Сыны, Торкамыш, Чарба, Кашка-Суу, Джаны-Айыл, Атана, Сары-Кашка, Семет, Кызыл-Туу, Джылгын, Джол-Сай, Топ-Джангак, Джузумжан, Кара-Суу, Сай-Булун, Джерге-Тал, Кызыл-Джар, Кум, Рассвет, Достук, Кызыл-Туу, Апыртан, Беш-Джыгач, Бегет, Кызыл-Туу, Момбеково, Бостон, Джазгак, Джаны-Кыштак, Курулуш, Им. Кирова, Коминтерн, Кызыл-Джылдыз, Параканда, Рахманджан, Аримджан, Кагазды, Алма, Бирдик, Джаны-Арык, Джон-Арык, Кек-айдар, Эски-Массы, Саты, Таран-Базар, Урумбаш, Комсомол, Джаны-Айыл, Канды, Пригородный, Ульгю, Чеке-Дебе, Чокмор, Чангыр-Таш, Уч-Малай, Бостон, Орто-Азия, Ак-Баш, Мундуз, Ленинское, Беш-Бала, Кедей-Арык, Сафаровка, Балта-Казы, Бостон, Джаны-Джер, Джийде, Кашкар-Маала, Кызыл-Багыш, Кыргыз-Абад, Мундуз, Найман, Тюрк-Абад, Узбек-Абад, Чек, Ширин, Джаны-Дыйкан, Камыш-Башы, Садда, Таш-Булак, Гюльстан, Димитровка, Доскана, Кюмюш-Азиз, Арал-Сай, Джар-Кыштак, Демер, Кургак-Кель, Ладан-Кара, Масадан, Тотия, Ырыс, Кара-Суу, имени Ленина, Джаны-Джол, Арал, Кара-Суу, Комсомол, Кызыл-Туу, Качкынчы, Кызыл-Кыргызстан, Кызыл-Суу, Таш-Кутчу, Тендик, Кудук-Сай, Кек-Таш.

Информацию о зонах уверенного приема сигнала О! можно увидеть на карте охвата на сайте компании.

Включи 4G от лидера!

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LTE-сеть О! — лидер по охвату и емкости сети 4G в Кыргызстане. Возможность пользоваться скоростным стандартом имеют более 81 процента всех жителей Кыргызстана.