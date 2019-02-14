16:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Тариф для всей семьи от Мобильного оператора О!

Мобильный оператор О! запустил выгодный тариф «О!Семья». Он позволяет подключать членов семьи — абонентов О! — и экономить на связи всей семьей.

Тариф «О!Семья» — это комплект из четырех номеров, каждому из которых доступны:

  • ПО 40 ГИГАБАЙТ скоростного мобильного интернета на каждый смартфон;
  • БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ в сети О!.

Платит за всех один, пользуются все!

Абонентская плата за весь комплект в размере 990 сомов за 30 дней снимается только с одного главного номера.

Выгода очевидна

Преимущество нового тарифа на примере обычной семьи из четырех человек, где у каждого есть смартфон: если в среднем в месяц каждый тратит на связь около 400 сомов — смотрит видео в интернете, общается в социальных сетях и мессенджерах, то при подключении нового тарифа «О!Семья» при том же объеме потребления семейные траты на связь снизятся более чем на треть! В общем, правило «оптом дешевле» работает и при покупке услуг связи. Экономьте всей семьей!

Бабушка и дедушка тоже на связи

К базовому комплекту тарифа из четырех номеров можно добавить еще два. Таким образом, максимально в группе может находиться до шести номеров, включая главный.

Понравился тариф, но вы уже абонент О!?

При покупке комплекта «О!Семья» можно бесплатно сменить SIM-карты из комплекта на свои действующие номера.

Где приобрести

Подключение тарифа доступно во всех областях страны. Приобрести комплект и подключиться к тарифу «О!Семья» можно в любом офисе продаж и обслуживания О! или в магазине O!Store.

Команды управления тарифом, правила подключения дополнительных номеров и другая подробная информация о тарифе «О!Семья» на сайте www.o.kg и по телефонам:

  • 966 (звонок для абонентов О! бесплатный);
  • 0500000966 (для абонентов других операторов связи).
Ссылка:
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Мобильный оператор О! усилил сигнал 4G в Иссык-Кульской области
Мобильный оператор О! добавляет бесплатные внесетевые минуты
O!Store в Asia Mall делает СКИДКИ на смартфоны и аксессуары до 30 процентов
О!Store: СКИДКИ 20 процентов в честь открытия нового магазина в Таласе
Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
National Geographic, Fox Life и другие: теперь 150 телеканалов на O!TV
«Интернет и ТВ на год» — забудьте про абонентскую плату!
Только сегодня вы сможете купить Xiaomi в рассрочку без процентов!
Только один день — СКИДКИ ДО 90 процентов на премиальные номера О!
Популярные новости
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;GERGERT SPORT запустили новый бесплатный кредитный продукт «Бакай Банк» и GERGERT SPORT запустили новый бесплатный кредитный продукт
MegaStore: 15&nbsp;минут и&nbsp;смартфон мечты ваш MegaStore: 15 минут и смартфон мечты ваш
Мобильный оператор&nbsp;О! добавляет бесплатные внесетевые минуты Мобильный оператор О! добавляет бесплатные внесетевые минуты
Сотрудничество Lalafo и&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! продолжается! Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!
Бизнес
Тариф для всей семьи от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Тариф для всей семьи от Мобильного оператора О!
Выбираем подарки на&nbsp;День влюбленных вместе с&nbsp;MegaCom Выбираем подарки на День влюбленных вместе с MegaCom
СКИДКИ в&nbsp;O!Store: 30&nbsp;процентов на&nbsp;все смартфоны&nbsp;LG СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Спешите! Остался месяц до&nbsp;окончания акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Остался месяц до окончания акции «Плати картой» от «Бакай Банка»