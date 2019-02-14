Тариф для всей семьи от Мобильного оператора О!

Мобильный оператор О! запустил выгодный тариф «О!Семья». Он позволяет подключать членов семьи — абонентов О! — и экономить на связи всей семьей.

Тариф «О!Семья» — это комплект из четырех номеров, каждому из которых доступны:

ПО 40 ГИГАБАЙТ скоростного мобильного интернета на каждый смартфон;

БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ в сети О!.

Платит за всех один, пользуются все!

Абонентская плата за весь комплект в размере 990 сомов за 30 дней снимается только с одного главного номера.

Выгода очевидна

Преимущество нового тарифа на примере обычной семьи из четырех человек, где у каждого есть смартфон: если в среднем в месяц каждый тратит на связь около 400 сомов — смотрит видео в интернете, общается в социальных сетях и мессенджерах, то при подключении нового тарифа «О!Семья» при том же объеме потребления семейные траты на связь снизятся более чем на треть! В общем, правило «оптом дешевле» работает и при покупке услуг связи. Экономьте всей семьей!

Бабушка и дедушка тоже на связи

К базовому комплекту тарифа из четырех номеров можно добавить еще два. Таким образом, максимально в группе может находиться до шести номеров, включая главный.

Понравился тариф, но вы уже абонент О!?

При покупке комплекта «О!Семья» можно бесплатно сменить SIM-карты из комплекта на свои действующие номера.

Где приобрести

Подключение тарифа доступно во всех областях страны. Приобрести комплект и подключиться к тарифу «О!Семья» можно в любом офисе продаж и обслуживания О! или в магазине O!Store.

Команды управления тарифом, правила подключения дополнительных номеров и другая подробная информация о тарифе «О!Семья» на сайте www.o.kg и по телефонам: