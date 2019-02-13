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Бизнес

СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG

Добро пожаловать в магазины O!Store за смартфонами LG, которые можно купить по привлекательной стоимости со скидкой 30 процентов!

Выбрав смартфон LG, вы сможете слушать музыку, делать фотографии, писать заметки, искать информацию и решать множество других задач. Сенсорный экран мгновенно реагирует на прикосновения и делает управление телефоном интуитивно понятным. Вы легко освоите его, даже если привыкли к другой модели.

Современные процессоры этих смартфонов позволяют в считанные секунды запускать приложения и игры. Высокотехнологичный дисплей, которым славится южнокорейский бренд, создает картинку, которую хорошо видно даже при ярком солнце, а мощный аккумулятор дает возможность использовать телефон весь день без подзарядки.

Кликнув на модель смартфона, вы можете посмотреть видеообзор о каждом из них и узнать подробные характеристики.

V30+ 128GB — новая цена 31 990 сомов вместо 45 990;
K10 2017 — новая цена 7 390 сомов вместо 10 590;
Q6 16GB — новая цена 8 990 сомов вместо 12 990;
K4 2017 — новая цена 4 890 сомов вместо 6 990;
K8 2017 — новая цена 5 590 сомов вместо 7 990.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.

Акция действует в сети O!Store с 13 февраля до 30 апреля 2019 года. Скидка 30 процентов действует на весь модельный ряд смартфонов LG. Цены действительны на момент публикации: 13 февраля 2019 года. Количество смартфонов ограничено. Наличие смартфонов можно уточнить по телефону 0705007000. Подробности на сайте ostore.kg.
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