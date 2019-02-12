Мобильный оператор О! усилил сигнал 4G в Иссык-Кульской области

Мобильный оператор О! — лидер по охвату и емкости сети 4G в Кыргызстане.

Добиться лидерства — это престижно, еще важнее — удерживать планку. В компании сообщили о многократном увеличении количества объектов связи и, как следствие, улучшении сигнала 4G-сети в Иссык-Кульской области.

В самый разгар зимнего туристического сезона около 150 тысяч жителей Иссык-Кульской области и многочисленные гости курортов и гостевых домов могут оценить скорость и качество 4G-сети О!. Будь то горнолыжная база «Каракол», каньоны Джети-Огуз и Барскоон или ущелье Саруу. Люди едут на Иссык-Куль прежде всего за очень красивой природой Северного Тянь-Шаня, ведь в зимний период здесь не менее интересно, чем летом. Отправляясь в дорогу, обратите внимание на карту покрытия сети от О!, которую можно найти на сайте www.o.kg.

Технические работы с акцентом на усиление 4G-сети О! проводятся с целью удовлетворить главное требование абонентов — увеличить скорость передачи данных и обеспечить стабильную работу сети. Технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко.

«Прямо сейчас ведутся работы сразу в нескольких регионах страны, где конкретно, мы сообщим уже на следующей неделе по мере завершения монтажа и наладки оборудования», — сообщил Антон Коваленко.

Итак, в зоне уверенного приема 4G-сети О! сегодня находятся следующие города и населенные пункты Иссык-Кульской области:

Ак-Булун, Ак-Булак, Токтогул, Берю-Баш, Черик, Тегизчил, Жаны-Арык, Кереге-Таш, Нововознесеновка, Октябрьское, Уч-Кайнар, Ак-Чий, Качыбек, Советское, Лесное, Челпек, Бурма-Суу, Таш-Кыя, Мундуз, Ан-Остен, Барскоон, Даркан, Ак-Терек, Джениш, Кичи-Джаргылчак, Джети-Огуз, Ак-Кочкор, Чырак, Алкым, Конкино, Ырдык, Оргочор, Жалгыз-Орюк, Саруу, Иссык-Кель, Тамга, Чет-Байсоорун, Григорьевская пристань, Корумду, Семеновка, Коджояр, Кош-Кель, Чырпыкты, Темировка, Кашат, Тору-Айгыр, Кызыл-Орюк, Сары-Камыш, Орнек, Кара-Коо, Тогуз-Булак, Эшперово, Джер-Уй, Кек-Сай, Тон, Терт-Куль, Мин-Булак, Арал, Кош-Дебе, Балбай, Кюрментю, Ак-Булун, Беловодское, Тасма, Токтоян, Чон-Тогуз-Бай, Бирлик, Джылуу-Булак.

Мобильный оператор О! — включи 4G от лидера!

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4G LTE — это одна из самых высокоскоростных на сегодня технологий мобильной связи и мобильного интернета. Мобильный оператор О! первым среди мобильных операторов внедрил стандарт 4G LTE в Кыргызстане в 2014 году. Сегодня доступ к прогрессивной технологии связи от О! имеют более 81 процента жителей по всей республике.