O!Store в Asia Mall делает СКИДКИ на смартфоны и аксессуары до 30 процентов

Уже завтра, 9 февраля, стартует «День грандиозной распродажи» в ТЦ Asia Mall, и по такому случаю магазин O!Store объявляет СКИДКИ для всех покупателей до 30 процентов на смартфоны и аксессуары.

Скидка до 30 процентов действует на весь модельный ряд смартфонов LG

Смартфоны LG славятся своими дисплеями, стереозвучанием и длительным временем автономной работы. Стоит отдельно отметить также высокое качество сборки, стильный дизайн и мощное программное обеспечение аппаратов. Выбрав смартфон южнокорейского производителя LG, вы сделаете оптимальный выбор в пользу высокого качества и надежности за приемлемую цену. Кликнув на модель смартфона, вы можете посмотреть видеообзор о нём и подробные характеристики.

Скидка 20 процентов действует на мобильные аксессуары.

К новому смартфону вы сможете подобрать нужные аксессуары: чехлы, наушники, зарядные устройства, защитные стекла, кольца-держатели. Скидка действует также на кабели, беспроводные колонки и другие необходимые мелочи.

График работы O!Store в Asia Mall 9 февраля с 10.00 до 23.00.