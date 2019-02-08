16:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

O!Store в Asia Mall делает СКИДКИ на смартфоны и аксессуары до 30 процентов

Уже завтра, 9 февраля, стартует «День грандиозной распродажи» в ТЦ Asia Mall, и по такому случаю магазин O!Store объявляет СКИДКИ для всех покупателей до 30 процентов на смартфоны и аксессуары.

Скидка до 30 процентов действует на весь модельный ряд смартфонов LG

Смартфоны LG славятся своими дисплеями, стереозвучанием и длительным временем автономной работы. Стоит отдельно отметить также высокое качество сборки, стильный дизайн и мощное программное обеспечение аппаратов. Выбрав смартфон южнокорейского производителя LG, вы сделаете оптимальный выбор в пользу высокого качества и надежности за приемлемую цену. Кликнув на модель смартфона, вы можете посмотреть видеообзор о нём и подробные характеристики.

Скидка 20 процентов действует на мобильные аксессуары.

К новому смартфону вы сможете подобрать нужные аксессуары: чехлы, наушники, зарядные устройства, защитные стекла, кольца-держатели. Скидка действует также на кабели, беспроводные колонки и другие необходимые мелочи.

График работы O!Store в Asia Mall 9 февраля с 10.00 до 23.00.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.
Ссылка:
просмотров: 45
Версия для печати
Материалы по теме
Подборка смартфонов для НЕГО и НЕЕ к 14 февраля
О!Store: СКИДКИ 20 процентов в честь открытия нового магазина в Таласе
Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
National Geographic, Fox Life и другие: теперь 150 телеканалов на O!TV
«Интернет и ТВ на год» — забудьте про абонентскую плату!
Только сегодня вы сможете купить Xiaomi в рассрочку без процентов!
Только один день — СКИДКИ ДО 90 процентов на премиальные номера О!
Новый O!Store в Кара-Балте дарит СКИДКУ 20 процентов на аксессуары
4G Wi-Fi ВИНГЛ всего за 1 сом с новым тарифом «Выгодный безлимит 4G»
«Мой О!»: контроль расходов и оплата услуг в одном приложении
Популярные новости
Опухоль головного мозга лечению поддается Опухоль головного мозга лечению поддается
ОсОО &laquo;Мобильник&raquo;: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены ОсОО «Мобильник»: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Бизнес
O!Store в&nbsp;Asia Mall делает СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;аксессуары до&nbsp;30&nbsp;процентов O!Store в Asia Mall делает СКИДКИ на смартфоны и аксессуары до 30 процентов
Красивые номера MegaCom в&nbsp;подарок со&nbsp;скидкой до&nbsp;90&nbsp;процентов Красивые номера MegaCom в подарок со скидкой до 90 процентов
Подборка смартфонов для НЕГО и&nbsp;НЕЕ к&nbsp;14&nbsp;февраля Подборка смартфонов для НЕГО и НЕЕ к 14 февраля
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош