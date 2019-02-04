О!Store: СКИДКИ 20 процентов в честь открытия нового магазина в Таласе

Крупнейшая сеть магазинов O!Store продолжает расширяться по всей стране. На днях в Таласе открылся новый филиал магазина смартфонов и мобильных товаров, который стал 78-м по счету!

O!Store — официальный партнер мировых брендов Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, LG, Honor.

Покупая в O!Store, вы можете быть уверены, что товар сертифицирован и имеет 100-процентную гарантию качества от производителя.

Помимо смартфона в магазине можно приобрести все сопутствующие товары для вашего мобильного, на которые объявлена 20-процентная скидка: чехлы, наушники, зарядные устройства, защитные стекла, кольца-держатели, кабели, беспроводные колонки и прочие необходимые мелочи. Акция действует до 10 февраля 2019 года.

Опытные консультанты О!Store подберут все необходимое под вашу модель смартфона и помогут подключить выгодный тариф от мобильного оператора О!.

Помните, что во всех магазинах O!Store можно быстро оформить любой смартфон в кредит.

Кроме того, вы сможете:

выбрать любой смартфон HONOR

воспользоваться СКИДКАМИ до 70 процентов на номера премиальных категорий VIP, Gold, Silver;

Получить +10 БЕСПЛАТНЫХ ГИГАБАЙТ мобильного интернета на максимальной скорости при заказе товаров с сайта ostore.kg по телефону 0705007000.

Новый магазин открыт по адресу: г. Талас, ул. Чингиза Айтматова № 40, район автовокзала, рядом с ТЦ «Алтын Казык».

Режим работы: с 09.00 до 21.00, обед с 13.00 до 14.00, воскресенье — выходной.