20:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

О!Store: СКИДКИ 20 процентов в честь открытия нового магазина в Таласе

Крупнейшая сеть магазинов O!Store продолжает расширяться по всей стране. На днях в Таласе открылся новый филиал магазина смартфонов и мобильных товаров, который стал 78-м по счету!

O!Store — официальный партнер мировых брендов Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, LG, Honor.

Покупая в O!Store, вы можете быть уверены, что товар сертифицирован и имеет 100-процентную гарантию качества от производителя.

Помимо смартфона в магазине можно приобрести все сопутствующие товары для вашего мобильного, на которые объявлена 20-процентная скидка: чехлы, наушники, зарядные устройства, защитные стекла, кольца-держатели, кабели, беспроводные колонки и прочие необходимые мелочи. Акция действует до 10 февраля 2019 года.

Опытные консультанты О!Store подберут все необходимое под вашу модель смартфона и помогут подключить выгодный тариф от мобильного оператора О!.

Помните, что во всех магазинах O!Store можно быстро оформить любой смартфон в кредит.

Кроме того, вы сможете:

  • выбрать любой смартфон HONOR в рассрочку без первоначального взноса и процентов;
  • воспользоваться СКИДКАМИ до 70 процентов на номера премиальных категорий VIP, Gold, Silver;
  • Получить +10 БЕСПЛАТНЫХ ГИГАБАЙТ мобильного интернета на максимальной скорости при заказе товаров с сайта ostore.kg по телефону 0705007000.

Новый магазин открыт по адресу: г. Талас, ул. Чингиза Айтматова № 40, район автовокзала, рядом с ТЦ «Алтын Казык».

Режим работы: с 09.00 до 21.00, обед с 13.00 до 14.00, воскресенье — выходной.

Вам нужен смартфон — вам нужен O!Store.
Ссылка:
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
National Geographic, Fox Life и другие: теперь 150 телеканалов на O!TV
«Интернет и ТВ на год» — забудьте про абонентскую плату!
Только сегодня вы сможете купить Xiaomi в рассрочку без процентов!
Только один день — СКИДКИ ДО 90 процентов на премиальные номера О!
Новый O!Store в Кара-Балте дарит СКИДКУ 20 процентов на аксессуары
4G Wi-Fi ВИНГЛ всего за 1 сом с новым тарифом «Выгодный безлимит 4G»
«Мой О!»: контроль расходов и оплата услуг в одном приложении
Оригинальные смартфоны Xiaomi в рассрочку и без переплаты в O!Store
Подскажем, как выбрать отличный фильм
Популярные новости
Хотите поменять свой автомобиль? Рассказываем, как это сделать быстро и&nbsp;выгодно! Хотите поменять свой автомобиль? Рассказываем, как это сделать быстро и выгодно!
Скандальная медицина. Почему митинги позорят звание врача Скандальная медицина. Почему митинги позорят звание врача
Акция &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция «Интернет + телефон в каждый дом!»
&laquo;Интернет и&nbsp;ТВ на&nbsp;год&raquo;&nbsp;&mdash; забудьте про абонентскую плату! «Интернет и ТВ на год» — забудьте про абонентскую плату!
Бизнес
О!Store: СКИДКИ 20&nbsp;процентов в&nbsp;честь открытия нового магазина в&nbsp;Таласе О!Store: СКИДКИ 20 процентов в честь открытия нового магазина в Таласе
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom в&nbsp;Крыму Выгодный роуминг от MegaCom в Крыму
Кыргызтелеком&nbsp;&mdash; провайдер госсистемы Единого реестра преступлений и&nbsp;проступков Кыргызтелеком — провайдер госсистемы Единого реестра преступлений и проступков
Опухоль головного мозга лечению поддается Опухоль головного мозга лечению поддается