Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store

Если вы хотите обновить телефон, но у вас нет достаточной суммы на руках или у вас временные финансовые трудности, лучшим выходом станет покупка фирменных смартфонов Honor в рассрочку без первоначального взноса и переплаты. Они идеально подойдут не только для работы, но и для игр и развлечений!

Выгодные условия такой формы покупки уже оценили тысячи клиентов O!Store, которые с удовольствием пользуются специальной программой. Выплачивать сумму по частям удобно, а пользоваться новым смартфоном можно сразу после покупки!

Вам понадобится всего 2 документа для оформления покупки:

паспорт (если ваш паспорт нового образца — биометрический, необходимо предоставить справку с места жительства);

справка о заработной плате от 3-х месяцев и выше (если вы частный предприниматель, необходимо предоставить патент за 3 месяца).

Рассрочка оформляется в офисах O!Store по всему Кыргызстану в партнерстве с DOS CREDOBANK. Более подробную информацию можно узнать у консультантов O!Store, по телефону 0705007000 или на сайте ostore.kg.

Бери сейчас — плати потом.

В акции участвуют все модели Honor: Honor 7A 16GB, Honor 7A Pro 16GB, Honor 7C 32GB, Honor 8X 64GB.

Акция действует: с 1 февраля до 31 марта 2019 года.