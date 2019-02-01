Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат

Как приобрести многофункциональный и современный смартфон, если нет возможности купить его сейчас? В магазинах Beeline продолжается акция, благодаря которой девайс мечты можно взять в рассрочку на три или шесть месяцев.

Для оформления рассрочки и покупки желаемого смартфона необходимы только два документа:

удостоверение личности (паспорт / ID-карта);

справка о заработной плате за последние шесть месяцев с указанием должности, отчислений и удержаний.

Для частных предпринимателей это паспорт (ID-карта) и продленный действующий патент за последние три месяца с подтверждающей квитанцией. Владельцам биометрического паспорта дополнительно необходима справка с места жительства.

Ключевые преимущества покупки мобильного телефона в рассрочку в магазинах Beeline — это скорость и удобство.

Процедура оформления проходит в течение одного часа, а клиенту не нужно идти в банк.

Кроме этого, ему необязательно оплачивать кредит в банке или искать терминалы для ежемесячных взносов — воспользоваться можно удобным приложением Balance.kg, позволяющим совершить оплату со счета телефона.

«Акция стартовала в прошлом году. Мы предложили клиентам рассрочку на шесть месяцев, а спустя некоторое время получили обратную связь. Большинство наших покупателей хотели расплатиться быстрее, и мы внедрили рассрочку на три месяца. Клиенты, которые купили смартфоны в рассрочку, были довольны условиями, и мы решили продлить ее до конца 2019 года», — сказал менеджер по развитию продаж Beeline Нурадил Сатыбеков.

Условия акции не предусматривают внесения первоначального взноса, начисления процентов и дополнительных переплат — клиент оплачивает ровно ту сумму, на которую оценивается выбранный им смартфон.

Выбрать смартфон не так легко, поэтому специалисты Beeline советуют сформулировать свои предпочтения и определить бюджет на покупку. А после обратить внимание на технические характеристики: производительность процессора, объем оперативной памяти, емкость аккумулятора.

Акция продлится до декабря 2019-го и распространяется на смартфоны Samsung, Huawei и Xiaomi, так как устройства этих брендов пользуются большой популярностью в Кыргызстане ввиду своего качества, надежности и доступности в цене.

Подробную информацию по акции можно получить по телефону +996772016006 и короткому номеру 6006 (звонок для абонентов Beeline бесплатный) или по ссылке.