National Geographic, Fox Life и другие: теперь 150 телеканалов на O!TV

Популярнейшее мобильное приложение O!TV, которое насчитывает уже более полумиллиона скачиваний, продолжает радовать своих пользователей новыми рейтинговыми телеканалами.

В результате абоненты мобильного оператора О! смогут смотреть уже 150 цифровых телеканалов онлайн в рамках пакета «O!TV Премиум». Попробуйте прямо сейчас! Скачивайте приложение O!TV бесплатно!



Миллионы семей по всему Кыргызстану смогут смотреть эти телеканалы в новом телевизионном сезоне:

National Geographic — знаменитый телеканал, программы которого позволяют расширить границы знания и понимания многих явлений и событий на Земле. Канал включает в себя научно-популярные и документальные фильмы об археологии, истории, естествознании, передачи о загадочных явлениях природы, достижениях в области науки и техники. На телеканале идут документальные многосерийные фильмы «Взгляд изнутри», «Жизнь до рождения», «Расследования авиакатастроф», «Секунды до катастроф», «Самый трудный в мире ремонт», «В поисках синего кита», «Суперсооружения», «С точки зрения науки» и другие;

— знаменитый телеканал, программы которого позволяют расширить границы знания и понимания многих явлений и событий на Земле. Канал включает в себя научно-популярные и документальные фильмы об археологии, истории, естествознании, передачи о загадочных явлениях природы, достижениях в области науки и техники. На телеканале идут документальные многосерийные фильмы «Взгляд изнутри», «Жизнь до рождения», «Расследования авиакатастроф», «Секунды до катастроф», «Самый трудный в мире ремонт», «В поисках синего кита», «Суперсооружения», «С точки зрения науки» и другие; Nat Geo Wild — круглосуточный эфир этого телеканала наполняют талантливые документальные работы, научно-просветительские проекты, интересные и даже сенсационные телесюжеты об удивительном разнообразии животных на нашей планете, редких растениях и природе Земли;

— круглосуточный эфир этого телеканала наполняют талантливые документальные работы, научно-просветительские проекты, интересные и даже сенсационные телесюжеты об удивительном разнообразии животных на нашей планете, редких растениях и природе Земли; Fox — лучшие зарубежные телевизионные детективы, драмы, триллеры. В сетке вещания сериалы разных жанров от ведущих мировых студий: триллеры, мистика, детективы, боевики, а также комедии. Эксклюзивные премьеры сериалов демонстрируются на канале FOX практически одновременно с их показом в США;

— лучшие зарубежные телевизионные детективы, драмы, триллеры. В сетке вещания сериалы разных жанров от ведущих мировых студий: триллеры, мистика, детективы, боевики, а также комедии. Эксклюзивные премьеры сериалов демонстрируются на канале FOX практически одновременно с их показом в США; Fox Life — международный медиаканал для всей семьи. Его можно смело назвать коллекцией лучших телевизионных сериалов и развлекательных телешоу: кулинарных, комедийных, приключенческих. Передачи о моде и жизни звезд, лучшие мировые реалити-шоу и самые искренние программы о человеческих отношениях.

Абонентская плата за пакет «O!TV Премиум» осталась прежней — всего 7 сомов в сутки. Подключить 150 самых интересных и рейтинговых телеканалов можно командой *750*3#.

На выбор доступны пакети 100 ТВ-каналов за 5 сомов в сутки, команда подключения *750*2#, ии 40 ТВ-каналов за 3 сома в сутки, команда подключения *750*1#.

Смотреть телеканалы с O!TV можно с любого устройства: смартфона, планшета или ноутбука. Сервис доступен для просмотра абонентам любого оператора связи КР, но только для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов не тарифицируется. Подробная инструкция и видеообзор помогут вам настроить Smart TV у себя дома и смотреть телеканалы на экране своего телевизора Sony, Phillips, Samsung или LG c функцией Smart TV. Цены указаны с учетом НДС без НсП.