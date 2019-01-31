Подключайте новое выгодное предложение «Интернет и ТВ на год» от мобильного оператора О!.

Получите Android-приставку O!TV с возможностью просмотра 150 популярных ТВ-каналов и 4G Wi-Fi ВИНГЛ с безлимитным интернетом на скорости до 1 Мбит/с со скидкой и забудьте про абонентскую плату на целый год!

«Мобильный оператор О! остается внимательным к своим клиентам, и наше новое предложение яркий тому пример. Клиенты часто просят объединить разные услуги, они хотят меньше думать о том, что каждый месяц первого числа нужно заплатить за ТВ или интернет, ведь иначе услуги могут отключиться и семья останется без мультимедийных услуг. Мы создали универсальный комплект самых нужных и востребованных цифровых услуг, предусмотрели немаленькую скидку, сделав его максимально экономичным для каждой семьи. Надеемся, что наши клиенты оценят его по достоинству», — прокомментировал новый продукт коммерческий директор мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

В стартовом комплекте по акции «Интернет и ТВ на год» вы получаете:

Android-приставку О!TV, которая откроет доступ к просмотру 150 популярных рейтинговых каналов в отличном качестве. Более того, приставка превратит ваш обычный телевизор в мультимедийный центр с огромными возможностями: ее можно подключить к телевизору и смотреть онлайн-телевидение, пользоваться безлимитным интернетом через телевизор, общаться в социальных сетях, а также смотреть медиафайлы, подключив USB-накопитель. 4G Wi-Fi ВИНГЛ, который обеспечит безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/с. Вингл работает от любого USB-порта и может раздавать скоростной интернет везде — дома, в машине, на даче.

Преимущества:

доступность телевидения семь дней в неделю 24 часа в сутки, независимо от местоположения при наличии доступа к интернету;

доступ к сервисам имеют различные устройства (компьютер, Smart TV, телефоны, планшеты, Android-приставка О!TV);

легко подключить и настроить. Никаких проводов по стенам и плинтусам, не нужно вызывать бригаду на дом для подключения.

Стоимость акционного комплекта — 4 990 сомов с учетом всех налогов. Срок действия акционного тарифа — 360 дней.

Спрашивайте комплект «Интернет и ТВ на год» во всех офисах продаж и обслуживания мобильного оператора О!, магазинах O!Store или заказывайте онлайн на ostore.kg по телефону 0705007000. Более подробная информация об акции на сайте www.o.kg и по телефону 798. Количество устройств ограничено.