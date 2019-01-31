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Бизнес

Только сегодня вы сможете купить Xiaomi в рассрочку без процентов!

До завершения акции мобильного оператора О! осталось буквально несколько часов, но вы еще успеваете в магазины O!Store.

Напоминаем о возможности выгодно приобрести смартфон одного из самых популярных брендов Xiaomi, который медленно, но верно завоевывает любовь миллионов фанатов по всему миру.

Шестнадцать различных моделей Xiaomi на любой вкус в магазинах O!Store можно приобрести:

  • в рассрочку сроком до шести месяцев;
  • без первоначального взноса;
  • без комиссий и процентов.

Такая форма покупки позволит пользоваться современным смартфоном уже сейчас, не дожидаясь, пока технологии устареют и придет пора нового флагмана. Так, минимальная выплата за новый смартфон составит 1 265 сомов в месяц, или всего 42 сома в день в течение полугода. Рассрочка оформляется в офисах O!Store по всему Кыргызстану в партнерстве с «Дос-Кредобанком».

Сеть магазинов O!Store — официальный представитель бренда, который реализует только оригинальные смартфоны Xiaomi.

Для оформления рассрочки потребуется всего два документа:

  • паспорт (если ваш паспорт нового образца — биометрический, необходимо предоставить справку с места жительства);
  • справка о заработной плате от трех месяцев и выше (если вы частный предприниматель, необходимо предоставить действующий патент за три месяца).

Не тяните с покупкой, закажите смартфон с доставкой на дом по телефону 0705007000 или на сайте ostore.kg.

Добро пожаловать в O!Store за выгодной покупкой!
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