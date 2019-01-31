Только сегодня вы сможете купить Xiaomi в рассрочку без процентов!

До завершения акции мобильного оператора О! осталось буквально несколько часов, но вы еще успеваете в магазины O!Store.
Напоминаем о возможности выгодно приобрести смартфон одного из самых популярных брендов Xiaomi, который медленно, но верно завоевывает любовь миллионов фанатов по всему миру.
Шестнадцать различных моделей Xiaomi на любой вкус в магазинах O!Store можно приобрести:
- в рассрочку сроком до шести месяцев;
- без первоначального взноса;
- без комиссий и процентов.
Такая форма покупки позволит пользоваться современным смартфоном уже сейчас, не дожидаясь, пока технологии устареют и придет пора нового флагмана. Так, минимальная выплата за новый смартфон составит 1 265 сомов в месяц, или всего 42 сома в день в течение полугода. Рассрочка оформляется в офисах O!Store по всему Кыргызстану в партнерстве с «Дос-Кредобанком».
Сеть магазинов O!Store — официальный представитель бренда, который реализует только оригинальные смартфоны Xiaomi.
Для оформления рассрочки потребуется всего два документа:
- паспорт (если ваш паспорт нового образца — биометрический, необходимо предоставить справку с места жительства);
- справка о заработной плате от трех месяцев и выше (если вы частный предприниматель, необходимо предоставить действующий патент за три месяца).
Не тяните с покупкой, закажите смартфон с доставкой на дом по телефону 0705007000 или на сайте ostore.kg.