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Бизнес

Новый O!Store в Кара-Балте дарит СКИДКУ 20 процентов на аксессуары

Сегодня в Кара-Балте открылся очередной фирменный магазин О!Store, где можно приобрести смартфоны и аксессуары от официального представителя мировых брендов Xiaomi, LG, Huawei, Honor, Samsung, Apple.

Свое открытие новый магазин празднует приятными скидками 20 процентов на все аксессуары! Специальное предложение действует на все чехлы, наушники, зарядные устройства, защитные стекла, кольца-держатели, кабели, переходники, беспроводные колонки, наушники и прочие необходимые мелочи. Вас ждут широкий выбор и отличный сервис, специалисты О!Store подберут необходимое под вашу модель смартфона.

Вы сможете воспользоваться и другими акциями, которые сейчас действуют в сети магазинов О!Store:

  • смартфоны XIAOMI в рассрочку без первоначального взноса и переплаты — акция действует до 31 января 2019 года;
  • КЭШБЭК до 1300 сомов при покупке любого смартфона HONOR — акция действует до 31 января 2019 года;
  • СКИДКИ до 70 процентов на номера категорий VIP, Gold, Silver;
  • +10 БЕСПЛАТНЫХ ГИГАБАЙТ мобильного интернета на максимальной скорости при заказе товаров с сайта ostore.kg;

В новом магазине есть возможность оформления любого смартфона в кредит. Действие акции ограничено: только с 28 января до 10 февраля 2019 года.

О!Store ждет вас в любой день без выходных по адресу: г. Кара-Балта, ул. Кожомбердиева, 24 «Авангард», рядом с мэрией с 09.00 до 19.00 без перерывов и выходных.
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