4G Wi-Fi ВИНГЛ всего за 1 сом с новым тарифом «Выгодный безлимит 4G»

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Легкий компактный проводник в мир скоростного мобильного интернета — 4G Wi-Fi ВИНГЛ Мобильного оператора О! — всего за 1 сом теперь можно приобрести с новым тарифом «Выгодный безлимит 4G»!

Пользуйтесь интернетом сколько хотите: ищите информацию, слушайте музыку, смотрите фильмы, общайтесь — трафик не заканчивается!

Получить 4G Wi-Fi ВИНГЛ за 1 сом можно по акции, подключив тариф «Выгодный безлимит 4G» на 2 месяца. При этом вы экономите на покупке самого устройства.

Вингл раздает Wi-Fi до 10 мобильных устройств, его не нужно заряжать, ведь он работает от любого USB-разъема на планшете, ноутбуке, телевизора, прикуривателя автомобиля, внешнего аккумулятора и так далее. У вас будет интернет там, где вы, — дома, в машине, на работе, где угодно!

Главные преимущества акции:

после окончания срока действия специального тарифа стоимость абонентской платы составит всего 790 сомов на 30 дней ;

; можно сэкономить еще больше, подключив тариф «Выгодный безлимит 4G» на 360 дней за 4 900 сомов, вместо 9 480 сомов .

4G Wi-Fi ВИНГЛ может приехать к вам сам, если заказать его на сайте ostore.kg по телефону 0705007000!

Спрашивайте во всех офисах продаж и обслуживания Мобильного оператора О! и в магазинах O!Store. Выгодно, удобно. Поторопитесь, количество 4G Wi-Fi ВИНГЛОВ ограничено.

Цены указаны с учетом всех налогов.