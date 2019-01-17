«Мой О!»: контроль расходов и оплата услуг в одном приложении

Мобильный оператор О! продолжает совершенствовать и развивать свое мобильное приложение «Мой О!», которое теперь объединяет две важные функции.

Теперь «Мой О!» — это личный кабинет для управления номером и электронный кошелек «О!Деньги», позволяющий удобно оплачивать более 300 услуг без комиссии.

Это бесплатное функциональное приложение, которое упрощает жизнь и экономит время.

Приложение «Мой О!» помогает:

легко и быстро управлять тарифами и услугами;

контролировать баланс и получать детализацию расходов;

оплачивать интернет, мобильную связь, коммунальные услуги, такси и многое другое через сервис «О!Деньги»;

использовать привязанную банковскую карту;

сэкономить 1 процент с каждой покупки благодаря безналичному способу расчета;

просматривать каталог товаров и оформлять заказы в O!Store;

быть в курсе актуальных акций и бонусов мобильного оператора О!.

Новая версия «Мой О!» уже доступна для скачивания в Play Market и App Store для абонентов мобильного оператора О!.

Скачайте «Мой О!» прямо сейчас!

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР №№ 2021030817, 3022030817.