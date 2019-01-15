Оригинальные смартфоны Xiaomi в рассрочку и без переплаты в O!Store

Зачем откладывать покупку нового смартфона, если можно купить прямо сейчас, тем более без первоначального взноса и процентов!

Официальный партнер Xiaomi в Кыргызстане — сеть магазинов O!Store — представляет 16 различных моделей Xiaomi на любой запрос:

можно приобрести в рассрочку до шести месяцев ;

; процентная ставка — 0 процентов ;

; первоначальный взнос — 0 сомов.

Всего несколько дней осталось до окончания акции, в рамках которой оригинальные смартфоны Xiaomi в магазинах O!Store можно выгодно приобрести в рассрочку. Акция завершится уже 31 января 2019 года, поэтому самое время поторопиться с покупкой!

К примеру, мощный широкоформатный Xiaomi Redmi 6A 16 ГБ обойдется вам всего в 1 265 сомов в месяц, или всего 42 сома в день в течение полугода. Красивый блестящий Xiaomi Mi 8 Lite 64 ГБ — всего в 2 998 сомов в месяц, или почти 100 сомов в день.

Никаких переплат, процентов и первоначальных взносов!

Для оформления рассрочки потребуются всего два документа:

паспорт (если ваш паспорт нового образца — биометрический, необходимо предоставить справку с места жительства);

справка о заработной плате от трех месяцев и выше (если вы частный предприниматель, необходимо предоставить действующий патент за три месяца).

Рассрочка оформляется в офисах O!Store по всему Кыргызстану в партнерстве с «Дос-Кредобанком». Более подробную информацию можно узнать у консультантов O!Store, по телефону 0705007000 или на сайте ostore.kg.