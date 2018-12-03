Три авиакомпании лидируют в онлайн-голосовании на лучшего авиаперевозчика

Завершился первый месяц онлайн-голосования для определения лучшей авиакомпании 2018 года по мнению пассажиров.
Голосование было запущено 1 ноября 2018 года на официальном веб-сайте ОАО «Международный аэропорт «Манас» www.airport.kg.
По итогам первого месяца в топ-З вошли авиакомпании «Южные авиалинии Китая», «Аэрофлот» и «Турецкие авиалинии». В голосовании приняли участие порядка 3 тысяч человек.
Цель конкурса — определить на основе выбора пассажиров авиакомпанию — партнера ОАО «МАМ» по итогам деятельности за 2018 год, предоставляющую наиболее качественные сервис и услуги авиапассажирам.
Критерии голосования:
- сервис на борту;
- питание на борту;
- сервис для пассажиров с детьми;
- сервис для пассажиров с ограниченными возможностями;
- программа лояльности для пассажиров.
Напоминаем, что участником голосования может стать любой посетитель сайта.
Номинанты — как отечественные, так и иностранные авиакомпании — перевозчики, выполняющие рейсы в аэропорты Кыргызстана, летающие как на регулярной основе, так и по чартерным программам.
Голосование завершится 31 декабря 2018 года.
Победителем конкурса «Лучшая авиакомпания — выбор пассажиров» станет авиакомпания, набравшая наибольшее количество голосов.
Награждение лучшей авиакомпании состоится в начале 2019 года.