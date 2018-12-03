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Бизнес

Три авиакомпании лидируют в онлайн-голосовании на лучшего авиаперевозчика

Завершился первый месяц онлайн-голосования для определения лучшей авиакомпании 2018 года по мнению пассажиров.

Голосование было запущено 1 ноября 2018 года на официальном веб-сайте ОАО «Международный аэропорт «Манас» www.airport.kg.

По итогам первого месяца в топ-З вошли авиакомпании «Южные авиалинии Китая», «Аэрофлот» и «Турецкие авиалинии». В голосовании приняли участие порядка 3 тысяч человек.

Цель конкурса — определить на основе выбора пассажиров авиакомпанию — партнера ОАО «МАМ» по итогам деятельности за 2018 год, предоставляющую наиболее качественные сервис  и услуги авиапассажирам.

Критерии голосования:

  • сервис на борту;
  • питание на борту;
  • сервис для пассажиров с детьми;
  • сервис для пассажиров с ограниченными возможностями;
  • программа лояльности для пассажиров.

Напоминаем, что участником голосования может стать любой посетитель сайта.

Для исключения технологий автоматической накрутки проголосовать с одного устройства возможно не более одного раза за одного номинанта в течение всего периода голосования. Итоги конкурса будут подведены в начале 2019 года.

Номинанты — как отечественные, так и иностранные авиакомпании — перевозчики, выполняющие рейсы в аэропорты Кыргызстана, летающие как на регулярной основе, так и по чартерным программам.

Голосование завершится 31 декабря 2018 года.

Победителем конкурса «Лучшая авиакомпания — выбор пассажиров» станет авиакомпания, набравшая наибольшее количество голосов.

Награждение лучшей авиакомпании состоится в начале 2019 года.
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