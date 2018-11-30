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Бизнес

В Таиланд с интернет-роумингом от О!

Чем доступнее интернет, тем удобнее связываться с родными, близкими и партнерами по бизнесу будучи за границей. Мобильный оператор О! предоставляет своим абонентам такую возможность, расширяя список стран, в которых 1 мебагайт интернет-роуминга стоит всего 1 сом!

С сегодняшнего дня тариф 1 мебагайт за 1 сом действует и в Таиланде в сети True Move.

По прибытию в Таиланд позвольте себе не заботиться о том, где найти и как оформить местную симку, или о том, какой же тайский тариф не ударит по карману. Просто включите ваш телефон после приземления, и он автоматически подключится к сети партнера.

Перед вылетом в беззаботную страну тысячи улыбок проверьте, активирован ли на вашем номере спецтариф бесплатной командой *997#.

Помните, что даже за границей всем абонентам О! доступна бесплатная техническая поддержка и возможность сообщить родным, что с вами все в порядке.

Если вам нужно оставаться на своем номере в других странах, вы можете узнать подробную информацию о различных эконом-сервисах на сайте мобильного оператора www.o.kg в разделе «Роуминг».

Мобильный оператор О! заботится о своих абонентах по всему миру!
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