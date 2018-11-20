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Бизнес

Сотрудники «Бакай Банка» посадили деревья в парке «Молодежный»

Сотрудники «Бакай Банка» посадили деревья в бишкекском парке «Молодежный». Данная акция приурочена к предстоящему 20-летию компании, которое будет отмечаться 28 декабря 2018 года.

В Бишкекзеленхозе с большим вниманием отнеслись к инициативе «Бакай Банка». Специально для посадки деревьев выделена территория в парке «Молодежный», который последние три года был основательно облагорожен. Всего посажено 20 платанов, 20 кленов, 10 лип и 10 каштанов.

«Выражаю благодарность руководству и всему коллективу «Бакай Банка» за внесенную лепту в озеленение столицы. Очень важно приносить пользу нашему городу, мы должны воспитывать в молодежи любовь к зеленым насаждениям. Пусть наша столица развивается, а мы будем ухаживать за каждым деревом, весной рядом разобьем газон»,  отметил заведующий парком «Молодежный» МП «Бишкекзеленхоз» Жаныбек Шайымбетов.

По словам первого заместителя председателя правления ОАО «Бакай Банк» Бакиты Мундузбаевой, роль зеленых насаждений в формировании городской среды очень велика. «Мы призываем всех граждан соблюдать чистоту и порядок в нашем любимом городе, ценить и оберегать деревья. Хотим заметить, что в этом и следующем годах «Бакай Банк» будет проводить ряд других значимых акций, которые могут принести пользу кыргызстанцам»,  подчеркнула она.

Бишкекчане, узнав о посадке новых деревьев в парке «Молодежный», очень обрадовались. «Я часто гуляю в этом парке с внуками, очень рада, что теперь здесь посадили новые молодые деревья. Через много лет они вырастут, и в парке станет еще красивее! Спасибо, что думаете о подрастающем поколении. Этим вы показываете хороший пример другим. Вы молодцы! У кыргызов говорят, что если у тебя нет свободного участка и ты посадил дерево в другом месте, это очень хорошо и считается благородным делом. Пусть наш город цветет и станет вновь одной из самых зеленых столиц СНГ!»  сказала жительница Бишкека Эркингуль Курманалиева.

«Бакай Банк» придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и реализовал в этом году несколько крупных проектов: очистку загрязненной территории по всей республике в рамках Всемирного дня чистоты, строительство двух муниципальных остановок в Таласе, проведение тренингов по повышению финансовой грамотности среди школьников по всей стране, организацию марафона «Бакай Банк Жаз Деми», поддержку проекта «Я инвестирую в Кыргызстан» и т. д.


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ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.

Головной офис ОАО «Бакай Банк»: г. Бишкек, ул. Исанова, 77; тел.: 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp +996554006111, www.bakai.kg. 
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