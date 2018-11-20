Сотрудники «Бакай Банка» посадили деревья в парке «Молодежный»

Сотрудники «Бакай Банка» посадили деревья в бишкекском парке «Молодежный». Данная акция приурочена к предстоящему 20-летию компании, которое будет отмечаться 28 декабря 2018 года.

В Бишкекзеленхозе с большим вниманием отнеслись к инициативе «Бакай Банка». Специально для посадки деревьев выделена территория в парке «Молодежный», который последние три года был основательно облагорожен. Всего посажено 20 платанов, 20 кленов, 10 лип и 10 каштанов.

«Выражаю благодарность руководству и всему коллективу «Бакай Банка» за внесенную лепту в озеленение столицы. Очень важно приносить пользу нашему городу, мы должны воспитывать в молодежи любовь к зеленым насаждениям. Пусть наша столица развивается, а мы будем ухаживать за каждым деревом, весной рядом разобьем газон», — отметил заведующий парком «Молодежный» МП «Бишкекзеленхоз» Жаныбек Шайымбетов.

По словам первого заместителя председателя правления ОАО «Бакай Банк» Бакиты Мундузбаевой, роль зеленых насаждений в формировании городской среды очень велика. «Мы призываем всех граждан соблюдать чистоту и порядок в нашем любимом городе, ценить и оберегать деревья. Хотим заметить, что в этом и следующем годах «Бакай Банк» будет проводить ряд других значимых акций, которые могут принести пользу кыргызстанцам», — подчеркнула она.

Бишкекчане, узнав о посадке новых деревьев в парке «Молодежный», очень обрадовались. «Я часто гуляю в этом парке с внуками, очень рада, что теперь здесь посадили новые молодые деревья. Через много лет они вырастут, и в парке станет еще красивее! Спасибо, что думаете о подрастающем поколении. Этим вы показываете хороший пример другим. Вы молодцы! У кыргызов говорят, что если у тебя нет свободного участка и ты посадил дерево в другом месте, это очень хорошо и считается благородным делом. Пусть наш город цветет и станет вновь одной из самых зеленых столиц СНГ!» — сказала жительница Бишкека Эркингуль Курманалиева.

«Бакай Банк» придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и реализовал в этом году несколько крупных проектов: очистку загрязненной территории по всей республике в рамках Всемирного дня чистоты, строительство двух муниципальных остановок в Таласе, проведение тренингов по повышению финансовой грамотности среди школьников по всей стране, организацию марафона «Бакай Банк Жаз Деми», поддержку проекта «Я инвестирую в Кыргызстан» и т. д.





***

ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.