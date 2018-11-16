С сегодняшнего дня в офисах продаж и обслуживания О! можно выбрать номер на самый искушенный вкус из тысяч комбинаций с новыми кодами 508 и 509.

Если же вы желаете получить точную копию своего действующего номера, воспользуйтесь услугой «Добро пожаловать!». Просто позвоните на номер 0500000500, узнайте, свободна ли копия вашего номера, и приходите за ним в любой офис продаж O! или магазин O!Store. Иметь похожие номера удобно не только влюбленным парам или в семье, когда не нужно запоминать номера по отдельности, но и в бизнесе, где важно иметь одинаковые контактные номера для удобства своих клиентов.

Мобильный оператор О! решил не дожидаться декабря и помочь всем создавать предновогоднее настроение уже сейчас. В период краткосрочной акции красивые номера премиальных категорий можно будет приобрести со скидкой до 70 процентов в рамках сервисов «Добро пожаловать!» и «Мой новый номер».

Например: в рамках услуги «Добро пожаловать!» стоимость номера категории VIP 0509990000 составит 3 тысячи сомов со скидкой, номера 0508000188 категории Gold — всего 900 сомов, а стоимость номера 0508383888 категории Silver — всего 105 сомов!

Эта акция — еще одна замечательная возможность сделать выбор в пользу О! и легко подключиться к сети, которая является драйвером мобильного рынка и лидером по емкости 4G в Кыргызстане.

Срок действия специального предложения ограничен — с 15 ноября до 31 декабря 2018 года.

Самые красивые и редкие комбинации номеров вы сможете найти на сайте онлайн-аукциона vipnomer.o.kg.