Подключай выгодные пакеты минут для звонков на другие сети

Все наше общение сконцентрировано в основном на разговорах в интернет-мессенджерах, по Скайпу или мобильным телефонам, поэтому при желании мы можем общаться практически бесплатно. Такую возможность предоставляют все тарифы линейки «Переходи на О!» или «Твой ноль», в которых много скоростного мобильного интернета.

Тем не менее иногда возникают ситуации, когда за связь приходится платить немалые деньги. Например, вам требуется срочно позвонить вашему деловому партнеру на номер другой сети и уточнить какие-то детали. Или ваш знакомый уехал куда-то, где нет интернета, а вы не хотите ждать несколько дней, пока сможете с ним поговорить. Бывает так, что пожилые люди упорно отказываются менять свой номер и учиться пользоваться интернетом. Или... можно вспомнить множество вариантов.

Стремясь избежать таких ситуаций, мобильный оператор О! предлагает выгодные и удобные сервисы своим абонентам. Подключайте пакеты недорогих минут на другие мобильные номера КР.

Вы сэкономите 18 процентов от обычной стоимости внесетевых звонков!

Удобство таких пакетов в том, что их можно подключить только тогда, когда это действительно нужно;

Минуты суммируются при подключении нескольких пакетов.

Подключение этих пакетов доступно всем абонентам тарифов линейки «Переходи на О!+» и «Твой ноль». Срок действия пакетов минут — до окончания абонентской платы по вашему текущему тарифу. Стоимость пакетов указана с учетом всех налогов. Подробная информация о новых пакетах на официальном сайте О!.