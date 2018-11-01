Вьетнам кыргызстанцы выбирают теперь не только ради теплого моря и чистых пляжей. На высокогорных равнинах, окруженных бамбуковыми лесами, можно увидеть необычные рисовые террасы. Помимо живописной природы, здесь можно увидеть уникальную архитектурную достопримечательность, которую уже прозвали восьмым чудом света. Все больше туристов привлекает золотой мост во Вьетнаме, открытый для бесплатных посещений только в июне 2018 года, его как будто держат две гигантские руки. Интерес вызывают культура и древняя история этой страны.

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