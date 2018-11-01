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Бизнес

Доступный роуминг теперь и во Вьетнаме: 1 МБ — 1 сом!

Вьетнам кыргызстанцы выбирают теперь не только ради теплого моря и чистых пляжей. На высокогорных равнинах, окруженных бамбуковыми лесами, можно увидеть необычные рисовые террасы. Помимо живописной природы, здесь можно увидеть уникальную архитектурную достопримечательность, которую уже прозвали восьмым чудом света. Все больше туристов привлекает золотой мост во Вьетнаме, открытый для бесплатных посещений только в июне 2018 года, его как будто держат две гигантские руки. Интерес вызывают культура и древняя история этой страны.

Путешествовать по всему миру и оставаться в контакте с родными и близкими поможет роуминг от мобильного оператора О!.

С сегодняшнего дня к государствам, которые абоненты мобильного оператора О! могут посетить, оставаясь онлайн с доступным интернет-роумингом, добавилось новое направление — Вьетнам.

Подключайте выгодный тариф бесплатной командой *997#. 1 мегабайт стоит всего 1 сом в сети оператора Viettel во Вьетнаме — и вы всегда остаетесь на связи!

Плюсы интернет-роуминга от О! в том, что он:

  1. Супервыгодный: 1 мегабайт — всего 1 сом.
  2. Подключается бесплатной командой *997# и не требует абонентской платы.
  3. Автоматически настраивается в сети-партнера — достаточно просто включить телефон по приезде в страну и не тратить время и деньги на поиски, оформление, пополнение баланса и выбор тарифа для местной сим-карты.
  4. Даже за границей всем абонентам О! доступна бесплатная техническая поддержка в роуминге.

Сохраните себе памятку на всякий случай.

Подробную информацию о других экономсервисах можно найти на сайте мобильного оператора www.o.kg в разделе «Роуминг».

Роуминг от мобильного оператора О! — путешествуйте вместе с нами!
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