ОАО «Международный аэропорт «Манас» 1 ноября на официальном сайте запустило онлайн-голосование для определения лучшей, по мнению пассажиров, авиакомпании.

Цель конкурса «Лучшая авиакомпания — выбор пассажиров» — определить на основе выбора пассажиров авиакомпанию — партнера ОАО «Международный аэропорт «Манас» (ОАО «МАМ»), предоставляющую наиболее качественные сервис и услуги авиапассажирам по итогам 2018 года.

Критерии голосования

сервис на борту;

питание на борту;

сервис для пассажиров с детьми;

сервис для пассажиров с ограниченными возможностями;

программа лояльности для пассажиров.

«Идея создать собственный рейтинг среди авиакомпаний — партнеров нашего предприятия зародилась во время проведения круглых столов по авиации и туризму в 2017 году», — рассказала директор финансово-экономической дирекции ОАО «МАМ» Жаныл Абикова.

По ее словам, такая практика успешно работает в мировой гражданской авиации, в том числе в СНГ: лучшие авиакомпании награждают международные аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» (Москва), «Пулково» (Санкт-Петербург), национальный аэропорт «Минск» (Республика Беларусь) и другие.

«В России даже есть национальная авиационная премия «Крылья России», которая проходит уже 21-й раз. Изучив положительный опыт соседей, в прошлом году мы учредили собственную награду. Это признание и знак благодарности авиакомпаниям за их вклад в развитие авиационной отрасли», — сказала она.

Участником голосования может стать любой посетитель сайта. Итоги конкурса подведут в начале 2019 года.

«Для исключения автоматической накрутки с одного устройства возможно проголосовать не более одного раза за одного номинанта в течение всего периода голосования», — сообщила начальник отдела маркетинга и коммерции ОАО «МАМ» Назгуль Орозканова.

Номинанты — отечественные и иностранные авиакомпании-перевозчики, выполняющие рейсы в аэропорты Кыргызстана, летающие как на регулярной основе, так и по чартерным программам.

Голосование продлится 2 месяца, с 1 ноября по 31 декабря 2018 года.

Победителем конкурса «Лучшая авиакомпания — выбор пассажиров» станет авиакомпания, набравшая наибольшее количество голосов.

Награждение лучших авиакомпаний будет проходить ежегодно. В перспективе ОАО «МАМ» планирует вводить новые номинации, награждать не только авиакомпании, но и других участников авиарынка (топливно-заправочные, кейтеринговые, клининговые, хендлинговые компании и другие). Цель — получить статус престижной награды авиаотрасли Кыргызстана, которая будет свидетельствовать о тенденциях и развитии воздушного транспорта страны.

Справка. Первое в истории отечественной авиации награждение авиакомпаний состоялось в марте 2018 года по инициативе ОАО «МАМ». В церемонии приняли участие более 100 человек — представители авиационной общественности, туристического бизнеса, деловых кругов, специальные гости и СМИ.

Победителей выбирали не только эксперты Агентства гражданской авиации Кыргызской Республики и ОАО «МАМ» на основании производственных показателей, но и сами авиапассажиры.

Номинации 2017 года:

«Мыкты авиакомпания — жүргүнчүлөрдүн тандоосу» / «Лучшая авиакомпания» — выбор пассажиров». Критерии голосования: качество сервиса на борту, питания, сервиса для пассажиров с детьми и лиц с ограниченными возможностями, а также программ лояльности для пассажиров. «Эң пунктуалдуу авиакомпания» / «Самая пунктуальная авиакомпания». Критерий отбора: показатель пунктуальности — более 90 процентов. «Динамикалуу өнүккөн авиакомпания» / «Динамично развивающаяся авиакомпания». Критерии отбора: частота рейсов, увеличение пассажиропотока и маршрутная сеть. «Жылдын ачылышы» / «Открытие года».

Победители получили эксклюзивную фирменную награду, сертификаты и памятные знаки «За вклад в развитие ОАО «МАМ» и гражданской авиации».