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Бизнес

Мобильная связь: Все под контролем в приложении «Мой О!»

Все абоненты О! могут сами управлять своим номером и контролировать свой мобильный счет. Не надо никуда ходить, не надо звонить.

Приложение «Мой О!» помогает решать вопросы абонентов без обращения к консультантам. Подключить, узнать, изменить, спросить и еще много действий — все это можно сделать в этой бесплатном приложении — нужно лишь скачать приложение «Мой О!».

Скачать Мой О!

Открываем главный экран. Перед нами открывается вся информация о текущем балансе и том, сколько на вашем тарифе бесплатных минут и гигабайтов интернета. Ориентироваться в приложении легко, интерфейс простой и понятный. Тут же мы видим вкладку «Тарифы» и «Услуги».

В «Тарифах» можно напомнить себе, какой именно у вас, и выбрать любой другой.

В «Услугах» перед нами открывается список подключенных, все платные и бесплатные услуги, подключенные на вашем номере. Если какая-то из них вам больше не нужна, например, «АнтиАОН», нажмите прямо на нее и внизу вы увидите кнопку отключения. Отключите услугу, просто нажатием этой кнопки.

Среди прочего там найдутся особые предложения для активных пользователей мобильного интернета, для любителей мобильных развлечений и знакомств, для тех, кто собирается пользоваться связью в зарубежных поездках.

Подключить новую услугу проще простого. Давайте разберем процесс на примере популярной услуги «Доверительный платеж» для моментального пополнения баланса при нуле. Зайдите во вкладку «Услуги» в раздел «Возможности при нуле». Выберите номинал суммы, на которую хотите пополнить баланс, нажмите на кнопку «подключить» справа или сначала зайдите в саму услугу, ознакомьтесь с более подробной информацией о ней и нажмите яркую кнопку внизу с надписью «подключить» — все, услуга будет тут же подключена. Нам не понадобилось звонить в контакт-центр или запоминать команду подключения, все произошло автоматически. Все остальные услуги подключаются так же.

Для онлайн-связи с консультантом, поиска карты терминалов или получения детализации нужно снова вернуться на главный экран. В верхнем левом углу нужно нажать на «бургер», а в выпавшем меню выбрать то, что интересует или сменить язык обслуживания. Там же отображается ваш пароль для пользования сервисом O!TV.

Прямо из главного экрана приложения «Мой О!» можно зайти в интернет-магазин ostore.kg, который обозначен корзинкой в самом низу и онлайн заказать себе смартфон, либо нужный аксессуар типа powerbank или наушников.

«Мой О!» — ваш персональный помощник в мире мобильных услуг.
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