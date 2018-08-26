Мгновения жизни. Закат над Караколом и беркуты Джети-Огуза

Сегодня мы вновь решили остановиться на двух областях Кыргызстана — Иссык-Кульской и Нарынской. Это станет нашим посвящением уходящему лету. Хотя мы надеемся, что еще долго будем радовать читателей теплыми фотографиями наших авторов, сделанными во время отпусков.

Открывает выпуск рубрики хорошо известный любителям «Мгновений жизни» Мамасалы Ташматов. Мы решили, что Боомское ущелье отлично ассоциируется с летним отдыхом. Ведь именно в нем зачастую осознаешь, что ты наконец вырвался из душного Бишкека и совсем скоро окажешься в прохладных объятиях Иссык-Куля.

Фото Мамасалы Ташматова. Боомское ущелье

Вот мы и на Иссык-Куле. С помощью Жутакей кызы Самары добрались до села Корумду и попали в ненастье. Правда, последним на озере вряд ли кого-то можно удивить.





Продолжаем двигаться вокруг Иссык-Куля. И вот мы в его самой восточной точке — в районе Каракола. Полюбоваться красотами областного центра нам предложил Владислав Ногай.

Вот мы и на южном берегу. А именно в Джети-Огузском районе. «Тоже захотелось поделиться впечатлениями от красот нашего края. Снимки сделаны по дороге на водопад Кок-Джайык и около него», — написала в редакцию Аида Кадыркулова.Продолжаем путешествовать по южному берегу Иссык-Куля, где посмотрим окрестности села Жууку. Туда нас пригласил Антон Баженов.Теперь переберемся в Нарынскую область. В живописное ущелье Шор-Суу, расположенное в Джумгальском районе, нас пригласил Арстан Кадыров.В этом же районе побывал и Орозобек Жоомартов, который снял видео на джайлоо Килемче в селе Кызарт. И еще в нашем выпуске сегодня один район Нарынской области — Ак-Талинский. Там побывала Нурзада Осмонова. Она же добралась и до прекрасного озера Сон-Куль.На этом мы завершим наше путешествие. Надеемся, вы получили столько же удовольствия, как и мы при подготовке сегодняшнего выпуска рубрики. Да, и не забывайте — стать нашим автором очень просто.

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