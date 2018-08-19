Мгновения жизни. «Золотые ворота» Таш-Кумыра и серпантин Тоо-Ашуу

Лето неуклонно катится к финишу, как и сезон отпусков, значит, все больше и больше путешественников возвращается домой, и есть надежда увидеть в нашей рубрике много новых авторов.

Ну а сегодняшнее путешествие по Кыргызстану откроет хорошо знакомый своими работами Орынбек Асилбаев. И стартуем мы вместе с ним из ущелья Чункурчак, которое находится в 45 километрах от Бишкека.















Кстати, лето — самое время для поездок на велосипеде. Так и сделал один из наших авторов Евгений. А заодно во время привала запечатлел один из моментов путешествия между ущельями Кара-Булак и Чункурчак.

Фото Евгения. Дорога между ущельями Кара-Булак и Чункурчак

Немного задержимся вместе с Жумагуль Тентиевой в Ысык-Ате. Полюбуемся холодными водами Арашана и направимся дальше в путь.

Следующее место остановки — Кегетинское ущелье. Одно из самых красивейших ущелий Кыргызстана к нам в рубрику попадает часто, но любоваться им не устаешь. В этот раз там побывала Оксана Мищенко, не забыв поделиться своими впечатлениями с остальными читателями

А теперь воспарим вместе с Жусупбеком Кулматовым. Он прислал подборку красивых фотографий гор Кыргызстана, сделанных из самолета во время перелетов по маршруту Бишкек — Ош.

Приземлимся же мы в районе самого высокогорного туннеля республики — на перевале Тоо-Ашуу. Оттуда вместе с Мамасалы Ташматовым начнем живописный спуск в Суусамырскую долину.

На Суусамыре посетим кумбез Чаргынбая, где знаменитый богатырь Кожомкул оставил отпечаток своей ладони. Примерялся к ней Арстан Кадыров.

Так мы и добрались по дороге Бишкек — Ош до еще одного перевала — Ала-Беля. Через него проехал и сделал серию снимков Бексултан. Он поделился ими с редакцией 24.kg, а мы с большим удовольствием — со всеми нашими читателями.

Интересная фотография получилась у Урмата Чырмашева. Назвал он ее «Золотые ворота» Таш-Кумыра«. Мост и действительно по конструкции напоминает знаменитое сооружение в Сан-Франциско. Масштаб, конечно, не тот, но и река Нарын — далеко не океанский залив.

Фото Урмата Чырмашева. «Золотые ворота» Таш-Кумыра

На этом мы завершим вояж по красивым областям Кыргызстана. Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Помните, оказаться в их числе очень просто.

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