17:22
USD 69.46
EUR 79.16
RUB 1.04
Агент 024

Мгновения жизни. «Золотые ворота» Таш-Кумыра и серпантин Тоо-Ашуу

Лето неуклонно катится к финишу, как и сезон отпусков, значит, все больше и больше путешественников возвращается домой, и есть надежда увидеть в нашей рубрике много новых авторов.

Ну а сегодняшнее путешествие по Кыргызстану откроет хорошо знакомый своими работами Орынбек Асилбаев. И стартуем мы вместе с ним из ущелья Чункурчак, которое находится в 45 километрах от Бишкека.

Кстати, лето — самое время для поездок на велосипеде. Так и сделал один из наших авторов Евгений. А заодно во время привала запечатлел один из моментов путешествия между ущельями Кара-Булак и Чункурчак.

Фото Евгения. Дорога между ущельями Кара-Булак и Чункурчак

Немного задержимся вместе с Жумагуль Тентиевой в Ысык-Ате. Полюбуемся холодными водами Арашана и направимся дальше в путь.

Следующее место остановки — Кегетинское ущелье. Одно из самых красивейших ущелий Кыргызстана к нам в рубрику попадает часто, но любоваться им не устаешь. В этот раз там побывала Оксана Мищенко, не забыв поделиться своими впечатлениями с остальными читателями 24.kg.

А теперь воспарим вместе с Жусупбеком Кулматовым. Он прислал подборку красивых фотографий гор Кыргызстана, сделанных из самолета во время перелетов по маршруту Бишкек — Ош.

Приземлимся же мы в районе самого высокогорного туннеля республики — на перевале Тоо-Ашуу. Оттуда вместе с Мамасалы Ташматовым начнем живописный спуск в Суусамырскую долину.

На Суусамыре посетим кумбез Чаргынбая, где знаменитый богатырь Кожомкул оставил отпечаток своей ладони. Примерялся к ней Арстан Кадыров.

Так мы и добрались по дороге Бишкек — Ош до еще одного перевала — Ала-Беля. Через него проехал и сделал серию снимков Бексултан. Он поделился ими с редакцией 24.kg, а мы с большим удовольствием — со всеми нашими читателями.

Интересная фотография получилась у Урмата Чырмашева. Назвал он ее «Золотые ворота» Таш-Кумыра«. Мост и действительно по конструкции напоминает знаменитое сооружение в Сан-Франциско. Масштаб, конечно, не тот, но и река Нарын — далеко не океанский залив.

Фото Урмата Чырмашева. «Золотые ворота» Таш-Кумыра

На этом мы завершим вояж по красивым областям Кыргызстана. Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Помните, оказаться в их числе очень просто.

Читайте по теме
Мгновения жизни. Перевал Молдо-Ашуу и горы Иссык-Куля
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка:
просмотров: 563
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Мгновения жизни. Перевал Молдо-Ашуу и горы Иссык-Куля
Мгновения жизни. Закат на рыбалке и водопады Арсланбоба
Мгновения жизни. Летний Чичкан и прогулка по Токтогулке
Мгновения жизни. Суровый Ала-Бель и закат над Токтогулкой
Мгновения жизни. Дороги и перевалы Кыргызстана
Мгновения жизни. Токмакская Трехозерка и суровый Ур-Марал
Мгновения жизни. Ала-Арча, Байтик и иссык-кульская Сказка
Мгновения жизни. Каньоны Конорчека и нарынский Таш-Рабат
Мгновения жизни. Облака, пристань и хмурый Иссык-Куль
Популярные новости
Суровый отдых на&nbsp;Иссык-Куле. Читатели жалуются на&nbsp;частный пансионат Суровый отдых на Иссык-Куле. Читатели жалуются на частный пансионат
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;бульваре Молодой Гвардии установили новые, но&nbsp;неудобные скамейки В Бишкеке на бульваре Молодой Гвардии установили новые, но неудобные скамейки
Мгновения жизни. Перевал Молдо-Ашуу и&nbsp;горы Иссык-Куля Мгновения жизни. Перевал Молдо-Ашуу и горы Иссык-Куля
Ремонт трассы Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта. Автомобилисты жалуются на&nbsp;отсутствие рабочих Ремонт трассы Бишкек — Кара-Балта. Автомобилисты жалуются на отсутствие рабочих
Бизнес
Новый магазин O!Store в&nbsp;самом центре Бишкека. Спешите на&nbsp;СКИДКИ! Новый магазин O!Store в самом центре Бишкека. Спешите на СКИДКИ!
III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom III Всемирные игры кочевников пройдут при поддержке MegaCom
Коллектив ОАО &laquo;МАМ&raquo; выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева Коллектив ОАО «МАМ» выражает соболезнования семье Жумакадыра Акенеева
Как посетить офис мобильного оператора, не&nbsp;вставая с&nbsp;места? Как посетить офис мобильного оператора, не вставая с места?