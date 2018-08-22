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Агент 024

Ленточные ограждения возле ЦУМа убрали. Тротуар для прохода открыли

Ленточные ограждения пешеходного тротуара возле ЦУМа установили временно. В мэрии отреагировали на сообщение читателя, что торговый центр регулярно перекрывает тротуар и пешеходы вынуждены обходить по проезжей части.

«Представители муниципальной администрации Свердловского района совместно со специалистами МТУ провели переговоры с руководством службы безопасности ЦУМа. В торговом центре сообщили, что ленточные ограждения устанавливали временно во избежание несчастных случаев, так как проводили заливку бетонного раствора, на данный момент ограждений нет», — сообщили в муниципалитете.

Напомним, читатели не раз сообщали о перекрытых у ЦУМа тротуарах. 

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