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Агент 024

В селе Орлином жители вынуждены добывать питьевую воду необычным способом

В селе Орлином Ак-Суйского района Иссык-Кульской области жители вынуждены добывать питьевую воду неожиданным и совсем неудобным способом. Об этом на редакционный номер WhatsApp сообщил читатель 24.kg.

На видео он продемонстрировал неработающую водопроводную колонку и открытый рядом водопроводный колодец. В нем установлена лестница. Если спуститься по ней, можно получить необходимую питьевую воду.

«Это приходится делать всем, включая стариков. Десять лет давление в водопроводе настолько низкое, что вода выше не поднимается. Проблему никто не решает, а деньги собирают вполне исправно», — рассказал читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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