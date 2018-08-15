Хаос у Аламединского рынка. Маршрутки устроили парковку и перекрывают движение

«Каждый день на улице Курманжан Датки в районе Аламединского базара маршрутки неправильно паркуются и перекрывают движение», — сообщил на редакционный номер WhatsApp читатель 24.kg.

«Днем такое каждую минуту происходит. Кроме того, там часто останавливаются маршрутки № 114 и № 214, они организовали тут конечную. А на этой стороне дороги нет остановки!» — отметил читатель.

«Пожалуйста, помогите! Тут так дико! Еще и таксисты паркуются. Абсолютный хаос», — сообщил очевидец происходящего.

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