21:27
USD 69.25
EUR 78.85
RUB 1.04
Агент 024

Хаос у Аламединского рынка. Маршрутки устроили парковку и перекрывают движение

«Каждый день на улице Курманжан Датки в районе Аламединского базара маршрутки неправильно паркуются и перекрывают движение», — сообщил на редакционный номер WhatsApp читатель 24.kg.

«Днем такое каждую минуту происходит. Кроме того, там часто останавливаются маршрутки № 114 и № 214, они организовали тут конечную. А на этой стороне дороги нет остановки!» — отметил читатель.

«Пожалуйста, помогите! Тут так дико! Еще и таксисты паркуются. Абсолютный хаос», — сообщил очевидец происходящего.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 540
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Бишкека жалуются на стихийную стоянку маршруток
Как в Бишкеке нарушают правила. Фото автохамов от читателей
Бишкекская маршрутка. Три нарушения подряд
Неизвестные припарковали внедорожники на пляже Иссык-Куля
В Бишкеке водители неправильно паркуются. Машины эвакуируют на штрафстоянку
Судья Первомайского района Бишкека припарковался прямо на пешеходном переходе
Как реконструировали проспект Манаса. Парковки убрали, проблемы оставили
Кафе запрещает парковать машины на городской дороге
Велодорожка появится в Бишкеке на проспекте Манаса
Препятствий нет. В ГУОБДД рассказали, почему тротуар превратили в парковку
Популярные новости
Ремонт ЦУМа. Проход по&nbsp;тротуару &laquo;только для лиц нетрадиционной ориентации&raquo; Ремонт ЦУМа. Проход по тротуару «только для лиц нетрадиционной ориентации»
Мгновения жизни. Перевал Молдо-Ашуу и&nbsp;горы Иссык-Куля Мгновения жизни. Перевал Молдо-Ашуу и горы Иссык-Куля
ДТП на&nbsp;объездной. Столкнулись &laquo;Хонда&raquo; и&nbsp;БМВ ДТП на объездной. Столкнулись «Хонда» и БМВ
Ремонт трассы Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта. Автомобилисты жалуются на&nbsp;отсутствие рабочих Ремонт трассы Бишкек — Кара-Балта. Автомобилисты жалуются на отсутствие рабочих
Бизнес
Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem Как победить тяжелую болезнь, рассказывают специалисты Acıbadem
Покупайте смартфоны и&nbsp;получайте приятные бонусы Покупайте смартфоны и получайте приятные бонусы
20&nbsp;лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела 20 лет спустя: как российский предприниматель стал фигурантом уголовного дела
Как купить смартфон в&nbsp;рассрочку и&nbsp;не&nbsp;переплатить? Как купить смартфон в рассрочку и не переплатить?