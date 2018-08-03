Женщина станцевала на стадионе, смутив сына и рассмешив соцсети

Американский подросток из Сан-Диего пережил ужасные минуты неловкости, когда его мама станцевала на камеру во время бейсбольного матча. Ситуация попала на видео, и ролик стал вирусным, сообщил портал RG Digital.

На кадрах видно, что жизнерадостная женщина танцует под музыку на стадионе. В это время ее сын старается не шевелиться и упрямо смотрит прямо перед собой. Пост набрал более сотни лайков, комментаторы признались, что их действительно повеселил этот короткий ролик.

«Мне очень понравилось! Приятно видеть, что женщина воспользовалась возможностью весело провести время с семьей и друзьями», — написали пользователи соцсетей.