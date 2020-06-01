00:14
USD 73.49
EUR 81.86
RUB 1.05
Агент 024

Койот поиграл в гольф и попал на видео в США

Камера наблюдения, установленная на частном доме в окрестности Тарзана (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США), запечатлела койота, бегающего за мячом на площадке для гольфа. Об этом сообщил портал Rai77.

По словам автора видеоролика, хищник не смог обойти вниманием мяч для гольфа и как обычный дворовый пес начал гонять его по двору.

«Около 23.45 камера запечатлела койота на нашем заднем дворе. Через примерно три минуты зверь, наигравшись с мячом, покинул территорию участка, подняв мне и всем моим домочадцам настроение», — написал в комментарии автор сюжета.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/154397/
просмотров: 257
Версия для печати
Материалы по теме
Подумал, что это ковер-самолет. В Сети обсуждают видео с транспортом в Гималаях
Землетрясение — не помеха. Премьер Новой Зеландии дала необычное интервью
Тульскую медсестру наказали за слишком прозрачный защитный костюм
В Китае подвесной мост пошел волнами, когда на нем находились сотни машин
Девушка показала, что может произойти с телефоном, если играть во время зарядки
Пятилетний мальчик в США угнал машину отца, чтобы купить Lamborghini
Погладил — купи еду: в Мексике бездомный кот провожал людей к полке с кормом
Кыргызстанцев оскорбила шутка телеведущего Ивана Урганта об официантах
Хитрый пес отлично отреагировал на обвинения хозяйки и стал звездой Сети
В 12-м микрорайоне Бишкека заметили еще одного супергероя
Популярные новости
Премьер-министр окончил МУК. Но&nbsp;никто из&nbsp;выпускников 1997 года его не&nbsp;помнит Премьер-министр окончил МУК. Но никто из выпускников 1997 года его не помнит
Бездомному, поразившему кыргызстанцев эрудированностью, сделали паспорт Бездомному, поразившему кыргызстанцев эрудированностью, сделали паспорт
В&nbsp;парке Победы сохнут деревья, зато будет новая брусчатка В парке Победы сохнут деревья, зато будет новая брусчатка
Бишкекчане игнорируют стоп-линии и&nbsp;выезжают на&nbsp;разметку пешеходного перехода Бишкекчане игнорируют стоп-линии и выезжают на разметку пешеходного перехода
Бизнес
Компания MegaCom поздравила детей с&nbsp;1&nbsp;июня Компания MegaCom поздравила детей с 1 июня
Студенческая жизнь в&nbsp;INAI.kg Студенческая жизнь в INAI.kg
Платиновый статус карты лояльности всем участникам от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Платиновый статус карты лояльности всем участникам от сети АЗС «Газпромнефть»
Как понять, что у&nbsp;вас дефицит витамина&nbsp;D? Как понять, что у вас дефицит витамина D?
1 июня, понедельник
23:48
Премьеру новой версии Android отложили из-за беспорядков в США Премьеру новой версии Android отложили из-за беспорядко...
23:23
Милиционеры навестили воспитанников интерната в Военно-Антоновке
23:03
Койот поиграл в гольф и попал на видео в США
22:41
Аварийные деревья просят убрать на улице Московской в Бишкеке
22:25
При перекладке теплосетей возле школы № 5 в Бишкеке компания допустила нарушения