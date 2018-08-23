23:13
USD 69.40
EUR 80.32
RUB 1.03
Агент 024

10 минут без присмотра. Как два ребенка успели изменить дизайн дома

Британская домохозяйка Эмми Роуз испытала настоящий шок, когда всего на десять минут оставила без присмотра на втором этаже двух маленьких дочек. Об этом рассказало издание The Daily Mail.

У 24-летней британки три дочки: четырехлетняя Холли, двухлетняя Эви и 10-месячная Конни. Авторами нового дизайна дома стали две старшие.

Мама спустилась на первый этаж, чтобы загрузить в стиральную машину грязное белье. Вернувшись, Эмма испытала шок.

Девочки нашли под кроватью в родительской спальне ящик с акриловыми красками и вытащили все бутылочки. Для своих художественных экспериментов они выбрали коричневый, пурпурный и ярко-розовый цвета.

Женщина сняла «дизайн» дома на видео и опубликовала в Facebook. Ролик за неделю набрал более 5 миллионов просмотров, свыше 20 тысяч лайков и 57 тысяч комментариев.

Женщина сама так и не смогла отмыть дом. Ей пришлось вызвать специалистов по уборке, услуги которых обошлись в 100 фунтов.
Ссылка:
просмотров: 438
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области УОБДД проводит профилактику ДТП возле детских учреждений
На Иссык-Куле спасатели ищут упавших в канал детей
Лагерь в пустыне: американских детей тренировали для массовых убийств в школах
Женщина станцевала на стадионе, смутив сына и рассмешив соцсети
В Кыргызстане разрешат детям с родителями посещать религиозные организации
Осталась без присмотра. В Оше пятилетняя девочка утонула в канале
Будьте осторожны! Возле «Белого дома» арык проложен посреди тротуара
В Ала-Буке набожный отец запрещает своим детям ходить в школу
В Китае водитель перевозил легковушку на мопеде. Полиция не оценила
В России гаишники задержали легковушку с непристегнутым пассажиром — теленком
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;бульваре Молодой Гвардии установили новые, но&nbsp;неудобные скамейки В Бишкеке на бульваре Молодой Гвардии установили новые, но неудобные скамейки
В&nbsp;Бишкеке кафе &laquo;Байсуу&raquo; открыло ночной клуб. Госорганы закрывают глаза В Бишкеке кафе «Байсуу» открыло ночной клуб. Госорганы закрывают глаза
Тротуар на&nbsp;улице Московской отремонтировали в&nbsp;обход припаркованных машин Тротуар на улице Московской отремонтировали в обход припаркованных машин
Водители маршруток устроили конечную на&nbsp;улице Шопокова. Создают аварийную зону Водители маршруток устроили конечную на улице Шопокова. Создают аварийную зону
Бизнес
Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с&nbsp;MegaCom Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с MegaCom
Кыргызтелеком планирует снизить плату за&nbsp;доступ к&nbsp;сети связи общего пользования Кыргызтелеком планирует снизить плату за доступ к сети связи общего пользования
Интернет без ограничений + телевидение для всей семьи от&nbsp;компании Jet! Интернет без ограничений + телевидение для всей семьи от компании Jet!
Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно