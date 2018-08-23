10 минут без присмотра. Как два ребенка успели изменить дизайн дома

Британская домохозяйка Эмми Роуз испытала настоящий шок, когда всего на десять минут оставила без присмотра на втором этаже двух маленьких дочек. Об этом рассказало издание The Daily Mail.

У 24-летней британки три дочки: четырехлетняя Холли, двухлетняя Эви и 10-месячная Конни. Авторами нового дизайна дома стали две старшие.

Мама спустилась на первый этаж, чтобы загрузить в стиральную машину грязное белье. Вернувшись, Эмма испытала шок.

Девочки нашли под кроватью в родительской спальне ящик с акриловыми красками и вытащили все бутылочки. Для своих художественных экспериментов они выбрали коричневый, пурпурный и ярко-розовый цвета.

Женщина сняла «дизайн» дома на видео и опубликовала в Facebook. Ролик за неделю набрал более 5 миллионов просмотров, свыше 20 тысяч лайков и 57 тысяч комментариев.