Затопило! После дождей дворы и дороги становятся непроходимыми

После обильных дождей затопило всю территорию школы имени Т.Уметалиева в Кербене. Об этом сообщил местный житель.

«Это не первый случай. Всегда после дождей затапливает всю территорию школы: воде просто некуда деваться. Родители и учителя школы неоднократно обращались в мэрию и администрацию города, но все безрезультатно. Вода затапливает не только двор, но и весь первый этаж. Сейчас каникулы, а в мае из-за воды дети не могли в школу попасть», — рассказал он.

Жалуются на постоянный потоп после дождя во дворе и жильцы дома 88 в бишкекском микрорайоне «Джал». По их словам, перед подъездом образуется большая лужа, которую невозможно обойти.

«Такая ситуация продолжается много лет, а никому и дела нет. Может быть, кто-нибудь из городских властей займется и решит проблему с этими дворовыми затопами после дождей? Пенсионеров жалко: обойти не могут эту лужу, а уж перепрыгнуть тем более», — сообщили они.

Ранее «агент 024» сообщал, что после дождя улица Масалиева (Южная магистраль) превратилась в реку.

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