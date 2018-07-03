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Все сохнет. Во дворе на улице Ахунбаева обещали восстановить ирригационную сеть

Во дворе дома №106 на улице Ахунбаева обещали восстановить ирригационную сеть. Об этом ИА «24.kg» сообщила пресс-служба мэрии.

Напомним, после ремонта улицы Шакирова повреждена ирригационная сеть, написал читатель.

«Ранее по поступившим от горожан жалобам на отсутствие поливной воды на дворовой территории создана межведомственная комиссия. При выезде ее на место установлено, что после ремонта дороги уровень ирригационной системы не соответствует требованиям, отсутствуют шлюзы и перебросы для пропуска поливной воды, которые должны были обеспечивать влагой внутридворовую территорию», — отметили в мэрии.

МП «Бишкекасфальтсервис» поручено устранить неполадки в обустройстве ирригационных сетей.

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