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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (109)

Пешеходный переход на улице Юнусалиева ведет в арык

Пешеходный переход под светофором на пересечении улиц Юнусалиева (Маркса) и Медерова упирается в шлюз арыка, а вокруг все разворочено. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели

«Освещения на перекрестке нет, зато есть реальная угроза свалиться в бетонный лоток арыка. Приходится обходить по проезжей части. Это очень опасно, перекресток загруженный. «Зебры» нет, зато знак «Пешеходный переход» воткнули прямо напротив шлюза», — сообщили они.

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